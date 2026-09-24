Alcamo, sul Monte Bonifato torna la Sicily Race: corsa e ostacoli nel bosco

24/09/2026 10:24:00

Corsa nel bosco, muri da superare, trasporto di sacchi, prove di equilibrio e altri ostacoli naturali e artificiali. Sabato 26 e domenica 27 settembre torna sul Monte Bonifato, ad Alcamo, la Sicily Race, manifestazione dedicata all'Obstacle Course Racing (OCR), giunta alla terza edizione.

L'Obstacle Course Race è una disciplina sportiva che trae origine dai percorsi utilizzati per l'addestramento militare e combina la corsa con il superamento di una serie di ostacoli. La gara di Alcamo si svolgerà all'aperto, lungo un percorso ricavato nell'area del bosco del Monte Bonifato.

Sabato la presentazione e le prove

La prima giornata, sabato 26 settembre, sarà dedicata all'accoglienza delle squadre e alla presentazione della manifestazione.

È previsto anche un briefing tecnico durante il quale saranno illustrate agli atleti e ai giudici le caratteristiche degli ostacoli inseriti nel percorso.

Successivamente gli iscritti potranno effettuare una simulazione delle prove. Il pubblico potrà assistere per conoscere più da vicino le caratteristiche della disciplina.

Domenica la Sicily Race

La gara vera e propria si svolgerà domenica 27 settembre e sarà articolata in due percorsi.

Quello principale sarà lungo 6-7 chilometri e comprenderà 25 ostacoli, con batterie competitive e non competitive.

Un secondo percorso, di circa mezzo chilometro con 15 ostacoli, sarà invece riservato a bambini e ragazzi a partire dai 6 anni.

La Sicily Race torna così per il terzo anno sul Monte Bonifato, con una formula che unisce corsa e prove a ostacoli all'interno dell'area boschiva di Alcamo.



