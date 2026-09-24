Trapani, al Luglio Musicale debutta “Magic Words Circus”

24/09/2026 15:15:00

Sabato 26 settembre alle 19, al Teatro Maestro Tonino Pardo di Trapani, debutta in prima assoluta “Magic Words Circus”, nuova opera da camera inserita nel 78° Luglio Musicale Trapanese. Il libretto è di Guido Barbieri, le musiche e la direzione musicale di Orazio Sciortino, la regia di Alessio Pizzech.

L'idea parte da un circo apparentemente tradizionale, ma senza acrobati, animali e clown. In pista arrivano invece le parole e le forme della lingua italiana: sillogismi al trapezio, anagrammi trasformisti, lipogrammi e sinonimi in equilibrio sulla fune. Un espediente teatrale per ragionare sulle regole del linguaggio, sulle frasi fatte e sulla libertà delle parole.

In scena ci saranno il soprano Martina Mazzola, il mezzosoprano Silvia Regazzo, il tenore Leonardo Cortellazzi e Giuseppe Amato nel ruolo del presentatore.

Per Pizzech, che ha lavorato tra prosa, lirica e opera contemporanea, si tratta di un ritorno al Luglio Musicale Trapanese. Magic Words Circus apre inoltre “Cuore Contemporaneo”, il ciclo autunnale dedicato alle nuove produzioni di opera da camera: seguiranno Ghost Cafè il 17 ottobre, L'Opera (forse) / Infinito nero il 31 ottobre e Fuori fuoco il 28 novembre.

I biglietti per lo spettacolo del 26 settembre costano 15 euro, 12 euro il ridotto.



