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» Sociale
24/09/2026 13:55:00

“Settembre Giallo”, a Trapani un incontro sulla prevenzione del suicidio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2026/1790244230-0-settembre-giallo-a-trapani-un-incontro-sulla-prevenzione-del-suicidio.jpg

Parlare della sofferenza psicologica prima che diventi invisibile, riconoscere i segnali di fragilità e capire quali strumenti possono mettere in campo servizi sanitari, scuola e comunità. Lunedì 28 settembre, alle 16.30, il Chiostro di San Domenico a Trapani ospiterà “Settembre Giallo”, una giornata dedicata alla prevenzione del suicidio.

L'iniziativa si inserisce nel mese dedicato alla sensibilizzazione sul tema e riunirà professionisti sanitari, psicologi e docenti, affrontando il disagio psicologico da punti di vista differenti: clinico, educativo e sociale.

Ad aprire l'incontro saranno Marilena Cricchio, direttrice del Distretto Socio Sanitario D50, e Mariangela Licata e Silvana Giacalone, coordinatrici del progetto DesTEENazione D50. A introdurre e moderare sarà Gianluca Fazio, studente di Scienze e Tecniche Psicologiche dell'Università di Palermo.

Riconoscere per tempo la fragilità

Tra gli interventi quello di Luca Messina, del servizio di Neuropsichiatria infantile dell'Asp di Trapani, che affronterà il tema dell'identificazione precoce e della presa in carico della fragilità psicologica.

La psicologa e psicoterapeuta Margherita Ficara proporrà l'intervento “Come fiore di loto”, mentre suor Valentina Azzone, docente al Liceo Fardella Ximenes, interverrà con “Meraviglioso”.

Al confronto parteciperà anche Enrica Valenza, docente di storia e filosofia e presidente di Arcigay Shoruq, con l'intervento “La sofferenza non ha etichette”.

Testimonianze, musica e confronto

La giornata non sarà composta soltanto dagli interventi degli esperti. Miriam Vullo proporrà la performance “Per chi ha scelto di volare”, mentre la chitarrista Giulia Guajana eseguirà “Cold” dei Flawed Mangoes.

A chiudere il pomeriggio sarà il talk “Parliamone insieme”, pensato come momento di confronto sul tema della prevenzione e sulla necessità di riconoscere e affrontare il disagio senza lasciarlo confinato nella dimensione privata.

L'iniziativa è legata alle attività di DesTEENazione – Comunità adolescenti, progetto rivolto ai giovani che a Trapani ha uno dei suoi spazi nel complesso di San Domenico e che comprende attività di accompagnamento, inclusione e sostegno rivolte agli adolescenti.









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