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Cultura

» Sociale
24/09/2026 12:23:00

Alcamo, torna “Giochi senza barriere”: una mattina di sport e inclusione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2026/alcamo-torna-giochi-senza-barriere-una-mattina-di-sport-e-inclusione-450.jpg

Una villetta trasformata per una mattina in uno spazio di gioco aperto a tutti. Domenica 27 settembre, dalle 9.30 alle 12.30, alla villetta Leonardo Sciascia di piazza Bagolino ad Alcamo, torna “Giochi senza barriere”, iniziativa dedicata in particolare ai ragazzi e alle ragazze con disabilità e arrivata alla terza edizione. 

La giornata è organizzata dall'associazione ODV Il Golfo, insieme alle associazioni del territorio che hanno aderito all'iniziativa. L'obiettivo è semplice e concreto: creare un'occasione in cui giovani e famiglie possano stare insieme attraverso attività accessibili e momenti di socialità.

Il programma prevede tiro con l'arco, calcio balilla, percorsi con elastici, colori e disegni, con proposte pensate per coinvolgere partecipanti di età diverse.









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