Alcamo, torna “Giochi senza barriere”: una mattina di sport e inclusione

24/09/2026 12:23:00

Una villetta trasformata per una mattina in uno spazio di gioco aperto a tutti. Domenica 27 settembre, dalle 9.30 alle 12.30, alla villetta Leonardo Sciascia di piazza Bagolino ad Alcamo, torna “Giochi senza barriere”, iniziativa dedicata in particolare ai ragazzi e alle ragazze con disabilità e arrivata alla terza edizione.

La giornata è organizzata dall'associazione ODV Il Golfo, insieme alle associazioni del territorio che hanno aderito all'iniziativa. L'obiettivo è semplice e concreto: creare un'occasione in cui giovani e famiglie possano stare insieme attraverso attività accessibili e momenti di socialità.

Il programma prevede tiro con l'arco, calcio balilla, percorsi con elastici, colori e disegni, con proposte pensate per coinvolgere partecipanti di età diverse.



