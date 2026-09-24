Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza

» Rifiuti
24/09/2026 11:03:00

Marsala: rifiuti, degrado al Salato e uno scarico a mare. Dopo mesi è ancora rimpallo di competenze

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2026/1790240615-0-marsala-rifiuti-degrado-al-salato-e-uno-scarico-a-mare-dopo-mesi-e-ancora-rimpallo-di-competenze.jpg

Continuano a Marsala  le segnalazioni di rifiuti dell’associazione “La Città che Vorrei” nell’area del lungomare, del Salato nei pressi dell'isola ecologica e del parcheggio.

La situazione di degrado continua a non trovare una soluzione. A distanza di mesi dalle prime segnalazioni, effettuate dall'enologo Giacomo Alberto Manzo, i rifiuti sono ancora presenti nell’area e, come documentano le fotografie scattate durante gli ultimi sopralluogo, effettuato da Manzo, in alcuni punti sono ulteriormente incrementati, tra sterpaglie e aree in condizioni di abbandono.
Si tratta di rifiuti di ogni genere, che sarebbero quasi totalmente riciclabili.

Da luglio "La Città che Vorrei” sta effettuando sopralluoghi e inoltrando segnalazioni agli uffici competenti.

 

La vicenda era stata raccontata da Tp24 già lo scorso luglio, quando erano state evidenziate le condizioni del tratto del lungomare del Salato, nei pressi del porto, con la richiesta di una bonifica dell’area.  Da allora, però, la situazione non sembra aver trovato una soluzione definitiva.

 

Dopo il primo sopralluogo di luglio, l’associazione è tornata sul posto ad agosto, estendendo la verifica all’area del demanio marittimo. In quella circostanza sono state documentate ulteriori criticità: presenza di rifiuti e uno scarico verso il mare. È stata presentata una nuova segnalazione attraverso l’app Municipium.

Dopo circa tre settimane è arrivata una prima risposta del Comune. L’ufficio ha comunicato di aver preso in carico la segnalazione, precisando che l’area interessata e' demaniale e che, pertanto, la competenza sarebbe riconducibile alla Capitaneria di porto. Nella stessa comunicazione il Comune spiegava che avrebbe, comunque, provveduto ad allertare l’Autorità competente, senza però poter indicare una data certa per l’intervento.

 

 

Gli associati de "La Città che Vorrei” hanno continuato a monitorare la zona. Ci sono stati altri sopralluoghi, ad esempio nell'area del parcheggio. Qualche giorno fa la situazione è addirittura peggiorata nei pressi dell'isola ecologica e dei vecchi edifici limitrofi.

 

“A luglio avevamo segnalato la situazione – spiega Giovanni Di Girolamo – siamo tornati sul posto diverse volte, per studiare il problema. Abbiamo continuato a sollecitare gli interventi in considerazione del danno ambientale in evoluzione, che si somma al danno economico e di visibilità. Occorrono una data certa e un pronto intervento dei vari soggetti coinvolti”.

“Il nostro obiettivo non è alimentare polemiche, ma prenderci cura della nostra Città – aggiunge Di Girolamo – e, come detto, siamo disponibili a discutere con le Autorità competenti come valorizzare quest'area così importante”. 

 

Intanto, però, la situazione fotografata a settembre è quella di un’area ancora segnata da rifiuti e degrado. La bonifica, per ora, resta ancora da fare.









Native | 23/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2026/1790176553-0-.jpg

Insolito Marsala, cinque giorni per vedere il territorio con occhi diversi

Native | 21/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2026/1789976591-0-a-marsala-torna-la-festa-del-pastore-due-giorni-tra-formaggi-musica-e-tradizione.jpg

A Marsala torna la Festa del Pastore: due giorni tra formaggi, musica e...

Native | 20/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2026/1789830828-0-marsala-progetto-volley-riparte-lunedi-e-giovedi-open-day-alla-palestra-grillo.jpg

Marsala, Progetto Volley riparte: lunedì e giovedì open day...