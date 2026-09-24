Marsala, torna la Festa dell'Unità: tre giorni di incontri tra Europa, giovani, lavoro e futuro

24/09/2026 12:00:00

Tre giorni di dibattiti, incontri e confronto con la cittadinanza per affrontare i principali temi che riguardano il futuro di Marsala e del territorio. Da giovedì 24 a sabato 26 settembre, Piazza della Vittoria, a Porta Nuova, ospiterà la Festa dell’Unità 2026 organizzata dal Partito Democratico.

Europa e fondi comunitari, giovani e “restanza”, lavoro e sicurezza, contrasto al caporalato, cultura, scuola, mobilità sostenibile e prospettive politiche saranno al centro dei sei appuntamenti previsti nel corso della manifestazione.

«Come Partito Democratico sentiamo forte la responsabilità di uscire dai luoghi tradizionali della politica per stare in mezzo alle persone», afferma la segretaria cittadina del PD e consigliera comunale Linda Licari. «Servirebbero sempre più spazi di dibattito, così come abbiamo fatto nelle periferie. Questo continuerà a essere il nostro obiettivo prioritario».

La segretaria annuncia inoltre la ripresa degli incontri nei quartieri, con l'obiettivo, spiega, di raccogliere «aspettative, criticità e bisogni reali» e di dare voce a chi vive le conseguenze dell'impoverimento e dell'aumento delle disuguaglianze.

La Festa si aprirà giovedì 24 settembre alle 17.30, con i saluti di Linda Licari e della segretaria provinciale del PD Valeria Battaglia.

Alle 18 si parlerà di Europa e sviluppo locale con l'incontro “Europa che vale, Europa che cresce: il futuro dei fondi europei e lo sviluppo del territorio”. Al confronto parteciperanno l'eurodeputato PD Peppino Lupo, la sindaca di Marsala Andreana Patti, Filippo Parrino di Legacoop Sicilia, Francesco Cicala di CNA Trapani, l'esperta di fondi europei e finanza agevolata Maria Rita Carnevale e Davide Piccione, della segreteria PD con delega all'Agricoltura. Modera Gaspare De Blasi.

Alle 19 riflettori puntati sui giovani con “Restare è Resistere: per il futuro di una generazione”. Si confronteranno Giuseppe Trovato, autore del libro Restare è resistere, Riccardo Patti, segretario provinciale dei Giovani Democratici, Andrea Vallone dei GD Marsala, Benedetta Bianco, segretaria dei GD Mazara del Vallo, Sara Parrinello, presidente dell'associazione Nonovento, e Mari Albanese, della segreteria regionale del PD Sicilia. Modera Vincenzo Figlioli.

Venerdì 25 settembre

La seconda giornata si aprirà alle 18 con “Diritto alla dignità: lavoro, sicurezza e contrasto al caporalato”. Al tavolo saranno presenti Domenico Siracusano della segreteria regionale PD Sicilia, Anselmo Gandolfo per la CGIL, Dino Biondo per la CISL, Tommaso Macaddino per la UIL, Marilena Titone, coordinatrice del Polo Sociale Integrato di Marsala, e Anna Caliò, assessora del Comune di Marsala. Modera Francesco Appari.

Alle 19 sarà la volta di “Dalle Periferie al Centro: il patrimonio culturale come diritto di cittadinanza”, dedicato al rapporto tra cultura, territorio e partecipazione. Interverranno Cleo Li Calzi, presidente del PD Sicilia, Cristina Tedesco del Dipartimento Cultura del PD Marsala, la storica dell'arte Gloria Genna, e i dirigenti scolastici Sabrina Marino e Claudio Gulotta. Modera Claudia Marchetti.

Sabato 26 settembre

La giornata conclusiva prenderà il via alle 18 con “Muoversi nel futuro: idee e progetti per una mobilità sostenibile”, un confronto su transizione ecologica, viabilità e vivibilità urbana. Parteciperanno Enrico La Sala, assessore del Comune di Marsala, Giovanni Di Girolamo, ricercatore, e Gaspare Giacalone (AST). Modera Carlo Rallo.

Alle 19 è previsto il confronto politico conclusivo, “Il futuro della nostra terra: idee, visione e unità per le sfide di domani”. Al dibattito parteciperanno Anthony Barbagallo, segretario regionale PD, Cristina Ciminnisi, deputata ARS del M5S, Antonella Ingianni della Direzione nazionale AVS, Rino Passalacqua, coordinatore di Casa Riformista, Laura Barone, assessora LCC Controcorrente, Nino Oddo, segretario regionale PSI, Pier Paolo Montalto, segretario regionale di Sinistra Italiana, e Antonio Ferrante, coordinatore regionale di Progetto Civico. Modera Rossana Titone.

Durante le tre giornate sarà inoltre possibile acquistare al banchetto i ticket per panini e bibite, tesserarsi al partito e partecipare all'iniziativa di scambio di libri usati “prendi o lascia”, con donazioni destinate ad associazioni Onlus.

Prevendita attiva anche per la proiezione del film “NAZA”, in programma lunedì 28 settembre alle 18.30 al cinema Don Bosco, in quella che gli organizzatori presentano come la prima visione a Marsala.

La Festa dell'Unità si propone quindi come un appuntamento di confronto tra istituzioni, politica, parti sociali, scuola e società civile, con l'obiettivo dichiarato dagli organizzatori di riportare il dibattito pubblico nei quartieri e nella comunità marsalese.



