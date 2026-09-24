 Meteo Sicilia oggi 24 settembre: sole a Trapani e Marsala. Venerdì cambia tutto

24/09/2026 08:20:00

Dopo le incertezze dei giorni scorsi, oggi la Sicilia occidentale si prende una giornata di tregua. Giovedì 24 settembre il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato tra Trapani, Marsala e il resto della provincia, con temperature ancora gradevoli e punte fino a 27-28 gradi. Non risultano allerte meteo per la Sicilia.

La tregua, però, sarà piuttosto breve: venerdì 25 è atteso un nuovo e rapido peggioramento, con rovesci, vento in rinforzo e mare più agitato. Poi, nel fine settimana, il tempo tornerà a sistemarsi.

Trapani, sole e 27-28 gradi

A Trapani la giornata sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso.

Nelle prime ore le temperature si attestano attorno ai 17-20 gradi, mentre nel pomeriggio la massima raggiungerà 27-28 gradi.

Il vento sarà debole da Nord-Est al mattino e tenderà a rinforzare leggermente nelle ore centrali, disponendosi tra Nord e Nord-Est, con valori generalmente compresi tra 10 e 20 km/h.

Pioggia praticamente assente.

Marsala, giornata stabile e mare poco mosso

Anche Marsala avrà una giornata decisamente tranquilla, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Le temperature saranno comprese tra circa 17-19 gradi di minima e 26 gradi di massima, con valori un po’ più elevati nelle zone interne dell’agro marsalese.

Venti generalmente deboli, inizialmente dai quadranti orientali e con tendenza a ruotare verso Nord nel corso della giornata.

Il mare davanti alla costa marsalese sarà poco mosso, con temperatura dell’acqua ancora attorno ai 25 gradi.

Provincia di Trapani: estate che resiste

Condizioni stabili anche nel resto della provincia.

Tra Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo ed Erice prevarranno sole e poche nuvole, mentre nelle zone interne le temperature saranno leggermente più basse.

Ad Alcamo e nell’area della Valle del Belice le massime saranno intorno ai 25-26 gradi. Sul settore Trapani-Egadi si potranno invece raggiungere i 28 gradi.

È il genere di giornata in cui settembre ricorda improvvisamente agosto. Con più educazione, però.

Nessuna allerta meteo oggi

Per giovedì 24 settembre non risultano allerte gialle, arancioni o rosse in Sicilia per rischio temporali, idrogeologico o idraulico.

Anche il quadro meteorologico nazionale non segnala fenomeni significativi sull’Isola.

Dopo l’instabilità di mercoledì, dunque, oggi si apre una parentesi decisamente più tranquilla.

Mare: poco mosso nel Trapanese

Nel settore Trapani-Egadi il mare sarà generalmente poco mosso, con vento settentrionale attorno agli 8-10 nodi.

Sul Canale di Sicilia il moto ondoso sarà un po’ più evidente, ma senza condizioni problematiche. Poco mosso anche il mare davanti a Marsala.

Il discorso cambierà già domani.

Venerdì 25 arriva il peggioramento

Il primo cambiamento significativo è previsto venerdì 25 settembre.

Una veloce perturbazione attraverserà il Centro-Sud e potrà raggiungere anche la Sicilia. A Trapani le previsioni indicano possibili rovesci, con una massima in discesa verso i 25-26 gradi.

Anche a Marsala aumenteranno le nuvole e la probabilità di pioggia.

Ma il segnale più evidente potrebbe arrivare dal mare: davanti alla costa marsalese è previsto un rapido aumento del moto ondoso, con mare fino a molto mosso nel corso della giornata.

Insomma, chi oggi guarda il cielo azzurro e conclude che l’autunno abbia rinunciato, aspetti ventiquattr’ore.

Sabato torna il sole

Il peggioramento dovrebbe essere piuttosto rapido.

Già sabato 26 settembre sulla Sicilia occidentale sono previste ampie schiarite, con temperature nuovamente attorno ai 27-28 gradi a Trapani e circa 26 a Marsala.

Qualche residuo fenomeno potrà interessare soprattutto altri settori dell’Isola, ma sul Trapanese il quadro dovrebbe migliorare sensibilmente.

Domenica stabile, poi temperature di nuovo in aumento

Ancora meglio domenica 27, con prevalenza di sole, venti deboli e temperature attorno ai 26-27 gradi.

Tra lunedì e metà della prossima settimana le temperature potrebbero persino recuperare qualche grado, tornando verso 28-29 gradi sulla costa occidentale.

In sintesi: oggi sole, venerdì rapido peggioramento, da sabato torna il bel tempo.

L’autunno, almeno in Sicilia, continua a lavorare part-time.



