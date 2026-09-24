Sabato i funerali di Francesco Giacalone, vittima dell’incidente sulla SS115

24/09/2026 10:28:00

Saranno celebrati sabato 26 settembre alle 16.30, nella chiesa di San Francesco di Paola, in corso Calatafimi a Marsala, i funerali di Francesco Giacalone, il marsalese morto nella notte del 18 settembre nel terribile incidente sulla Statale 115, al km 46+700, nel territorio di Mazara del Vallo.

Francesco, per tutti Ciccio, lavorava alla Locanda di Don Martino a Mazara e quella sera stava tornando a casa dopo il lavoro.

La camera ardente

La camera ardente sarà allestita nella Sala del Commiato Ragona & D’Antoni, a partire dalle ore 10 di sabato 26 settembre.

Dopo il rito funebre, la salma sarà accompagnata al cimitero di Marsala.

Aveva 46 anni

Dalle informazioni riportate nell’avviso funebre emerge anche una precisazione sull’età: Francesco Giacalone era nato a Marsala il 27 ottobre 1979 e aveva quindi 46 anni.

La sua morte ha suscitato profondo cordoglio a Marsala e a Mazara del Vallo. Particolarmente toccante il ricordo dei colleghi della Locanda di Don Martino, che lo hanno salutato ricordandone il sorriso, la bontà e quel suo immancabile “belle cose”.

Sabato pomeriggio familiari, amici, colleghi e quanti lo conoscevano potranno dargli l’ultimo saluto.



