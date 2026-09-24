Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Incidenti
24/09/2026 10:28:00

Sabato i funerali di Francesco Giacalone, vittima dell’incidente sulla SS115

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2026/sabato-i-funerali-di-francesco-giacalone-vittima-dell-incidente-sulla-ss115-450.jpg

Saranno celebrati sabato 26 settembre alle 16.30, nella chiesa di San Francesco di Paola, in corso Calatafimi a Marsala, i funerali di Francesco Giacalone, il marsalese morto nella notte del 18 settembre nel terribile incidente sulla Statale 115, al km 46+700, nel territorio di Mazara del Vallo.

Francesco, per tutti Ciccio, lavorava alla Locanda di Don Martino a Mazara e quella sera stava tornando a casa dopo il lavoro.

 

La camera ardente

 

La camera ardente sarà allestita nella Sala del Commiato Ragona & D’Antoni, a partire dalle ore 10 di sabato 26 settembre.

Dopo il rito funebre, la salma sarà accompagnata al cimitero di Marsala.

 

Aveva 46 anni

 

Dalle informazioni riportate nell’avviso funebre emerge anche una precisazione sull’età: Francesco Giacalone era nato a Marsala il 27 ottobre 1979 e aveva quindi 46 anni.

 

La sua morte ha suscitato profondo cordoglio a Marsala e a Mazara del Vallo. Particolarmente toccante il ricordo dei colleghi della Locanda di Don Martino, che lo hanno salutato ricordandone il sorriso, la bontà e quel suo immancabile “belle cose”.

 

Sabato pomeriggio familiari, amici, colleghi e quanti lo conoscevano potranno dargli l’ultimo saluto.

 









Native | 23/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2026/1790176553-0-.jpg

Insolito Marsala, cinque giorni per vedere il territorio con occhi diversi

Native | 21/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2026/1789976591-0-a-marsala-torna-la-festa-del-pastore-due-giorni-tra-formaggi-musica-e-tradizione.jpg

A Marsala torna la Festa del Pastore: due giorni tra formaggi, musica e...

Native | 20/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2026/1789830828-0-marsala-progetto-volley-riparte-lunedi-e-giovedi-open-day-alla-palestra-grillo.jpg

Marsala, Progetto Volley riparte: lunedì e giovedì open day...