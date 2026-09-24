Caro carburanti, la Regione prepara gli aiuti per gli autotrasportatori

24/09/2026 20:00:00

La Regione Siciliana prepara un nuovo intervento a sostegno degli autotrasportatori alle prese con l'aumento dei costi del carburante. L'assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha incontrato nel pomeriggio i rappresentanti della categoria insieme ai tecnici del dipartimento, facendo il punto sulle misure già finanziate e sulle ulteriori iniziative allo studio.

Il decreto per i 15 milioni di euro

L'assessorato alle Infrastrutture ha definito il decreto attuativo per l'erogazione dei 15 milioni di euro stanziati dal governo regionale lo scorso maggio. Il provvedimento sarà condiviso con l'assessore regionale all'Economia, Alessandro Dagnino, per procedere con l'iter necessario all'erogazione delle risorse.

Il decreto prevede contributi fino a 50 mila euro per impresa, nell'ambito del regime del cosiddetto “super de minimis”.

«La Regione intende erogare tutti i 15 milioni di euro per sostenere la categoria dei trasportatori colpiti da questa grave crisi», ha dichiarato Aricò, sottolineando l'attenzione del governo regionale nei confronti delle imprese e delle famiglie che stanno affrontando l'aumento dei costi.

La richiesta di una deroga

Accanto alla misura già finanziata, la Regione punta però a ottenere un ulteriore intervento. L'obiettivo è chiedere una deroga al regime del “super de minimis” che consenta di ampliare il sostegno agli autotrasportatori.

Secondo quanto annunciato dall'assessore, la richiesta riguarderà un contributo pari al 70 per cento del maggior costo sostenuto per il carburante, calcolato prendendo come riferimento i prezzi di febbraio 2026. Il periodo interessato sarebbe quello compreso tra 1° marzo e 31 ottobre 2026.

«Oltre ad avere definito il decreto per l'erogazione dei contributi fino a 50 mila euro, finanziati con 15 milioni di euro stanziati lo scorso maggio, la Regione chiederà una deroga al regime del “super de minimis”», ha spiegato Aricò.

Nuove risorse anche per gli anni successivi

L'assessore ha inoltre annunciato l'intenzione di proporre all'Assemblea regionale siciliana un ulteriore stanziamento per gli anni successivi, con l'obiettivo di dare continuità alle misure di sostegno al comparto.

Il governo regionale intende inoltre portare la questione del caro carburanti sui diversi tavoli istituzionali, coinvolgendo anche il governo nazionale.

Accelerare il “Sea modal shift”

Tra le questioni affrontate durante l'incontro con gli autotrasportatori c'è anche quella relativa al programma “Sea modal shift”, l'incentivo destinato a favorire il trasferimento delle merci dalla strada al trasporto marittimo.

Aricò ha annunciato che l'assessorato alle Infrastrutture intensificherà le interlocuzioni con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per accelerare l'erogazione della prima e della seconda tranche dell'incentivo.

L'obiettivo della Regione è quindi intervenire sia sull'emergenza determinata dall'aumento dei costi del carburante sia sulle misure strutturali destinate a sostenere il comparto dell'autotrasporto siciliano.

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Agricoltura, approvata la graduatoria per la promozione dei prodotti di qualità

Finanziate 27 domande attraverso le Linee A e B dell'intervento SRG10. Sul piatto 7,45 milioni di euro per comunicazione, fiere, eventi e iniziative promozionali

La Regione Siciliana ha approvato la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento nell'ambito dell'intervento “SRG10 - Promozione dei prodotti di qualità”, previsto dal Complemento per lo sviluppo rurale della Regione Siciliana al Piano strategico della Pac 2023-2027.

La misura punta a rafforzare la promozione delle produzioni agroalimentari siciliane e a sostenere le attività di comunicazione e informazione rivolte ai consumatori e ai mercati.

Finanziate 27 istanze

Sono complessivamente 27 le domande finanziate attraverso le due linee previste dal bando.

Per la Linea A sono state dichiarate finanziabili 13 istanze, mentre per la Linea B risultano finanziabili tutte le 14 istanze presentate e ammesse.

La misura dispone complessivamente di una dotazione finanziaria di 7,45 milioni di euro.

Dalle campagne informative alle fiere

Le risorse saranno utilizzate per sostenere una serie di iniziative finalizzate alla valorizzazione dei prodotti di qualità siciliani. Tra le attività previste figurano campagne di comunicazione e informazione, pubblicità, eventi, partecipazione a fiere, degustazioni e altre iniziative promozionali.

L'intervento coinvolge una platea diversificata di beneficiari, tra cui gruppi di produttori, organizzazioni interprofessionali, consorzi di tutela, cooperative agricole e reti di imprese.

L'obiettivo è aumentare la conoscenza delle produzioni siciliane e rafforzarne la presenza sui mercati, sostenendo allo stesso tempo il ruolo degli agricoltori e dei produttori all'interno della filiera.

Sammartino: «Valorizziamo le eccellenze siciliane»

«Valorizziamo le eccellenze siciliane per creare nuove opportunità di reddito per le nostre imprese e far conoscere sempre di più la qualità delle produzioni e il nostro territorio», ha dichiarato l'assessore regionale all'Agricoltura, Luca Sammartino.

Secondo l'assessore, la misura mette a disposizione risorse per favorire la promozione del consumo dei prodotti di qualità attraverso strumenti di comunicazione e iniziative rivolte al pubblico e agli operatori.

Sammartino ha inoltre sottolineato la necessità di rafforzare il ruolo dei produttori nella filiera agroalimentare e accrescere la capacità delle imprese di competere sui mercati, rendendo più riconoscibili le produzioni siciliane.

Una strategia per la competitività dell'agroalimentare

La promozione della qualità viene inserita dalla Regione in una strategia più ampia per sostenere la competitività dell'agricoltura siciliana. Le risorse del bando consentiranno ai soggetti beneficiari di realizzare attività finalizzate non soltanto alla promozione commerciale, ma anche alla diffusione della conoscenza delle caratteristiche e della qualità delle produzioni regionali.

La graduatoria definitiva e il relativo provvedimento di approvazione sono disponibili sul portale dello Sviluppo rurale della Regione Siciliana.



