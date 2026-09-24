Marsala, Leonardo Lombardo compie 100 anni

24/09/2026 11:30:00

Ha compiuto 100 anni Leonardo Lombardo, conosciuto affettuosamente da tutti come Aldo. Per il traguardo del secolo di vita, la Città di Marsala gli ha rivolto i propri auguri attraverso la sindaca Andreana Patti, che gli ha consegnato anche una targa istituzionale in ricordo della speciale ricorrenza.

Il più grande di sei fratelli, Lombardo ha conseguito la laurea in Economia e Commercio e, successivamente, ha assunto la gestione dello storico stabilimento vinicolo F.lli Lombardo Marchetti, proseguendo il proprio percorso professionale nel settore che ha da sempre rappresentato una parte importante della storia economica e produttiva marsalese.

Vedovo di Maria Lentini, dal loro matrimonio sono nate le figlie Claudia e Alessandra. Oggi sono loro, insieme ai tre nipoti, a circondare di affetto il centenario, accompagnandolo in questo importante momento della sua vita.

La passione per la cultura

Accanto all'attività professionale, Leonardo Lombardo ha coltivato nel tempo una forte passione per la cultura. Tra le sue letture predilette figuravano i libri di filosofia e i classici latini, interessi che testimoniano una particolare attenzione allo studio e alla conoscenza.

Le domeniche all'Arena Garibaldi

Tra le sue passioni anche lo sport, e in particolare la pallacanestro. Per anni ha trascorso molte domeniche sugli spalti della storica Arena Garibaldi, all'interno del Complesso San Pietro, seguendo le partite di basket. Una passione proseguita anche successivamente nell'attuale palazzetto dello sport Bellina.

Un secolo di vita, dunque, attraversato dalla famiglia, dal lavoro, dalla cultura e dallo sport, che la Città di Marsala ha voluto celebrare rendendo omaggio a Leonardo Lombardo nel giorno del suo centesimo compleanno.



