Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
24/09/2026 18:00:00

Marsala: il comune rimborsa i costi di campus, colonie e centri estivi. Ecco come fare
 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2026/marsala-il-comune-rimborsa-i-costi-di-campus-colonie-e-centri-estivi-ecco-come-fare-450.jpg

EMarsala, rimborso per i centri estivi: fino a 200 euro al mese per ogni figlio

Il Comune di Marsala ha pubblicato un avviso pubblico rivolto alle famiglie residenti per il rimborso delle spese sostenute per la frequenza dei figli minori nei centri estivi e nei servizi socio-educativi e ricreativi.

L’agevolazione riguarda le spese sostenute dal 1° giugno al 31 dicembre 2026 per minori di età compresa tra 0 e 17 anni. Il rimborso è previsto indipendentemente dal reddito familiare e può coprire, totalmente o parzialmente, le somme effettivamente pagate dalle famiglie.

 

Fino a 200 euro al mese per ogni figlio

Il contributo è riconoscibile entro il limite massimo di 200 euro mensili per ciascun figlio minore. Nel rimborso possono rientrare le spese relative alle attività ludico-ricreative e sportive, il vitto, comprese merende e pranzi, eventuali gite e le coperture assicurative previste dal centro.

Sono inoltre ammesse, nei limiti indicati dall’avviso, le spese sostenute per il servizio ASACOM, per l’assistenza igienico-personale e per servizi analoghi, nel rispetto dei compensi previsti dai contratti collettivi nazionali di settore.

 

Quali strutture sono ammesse

Le attività devono essere state svolte presso centri estivi diurni, servizi socio-educativi territoriali o centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori, come colonie estive, ludoteche e strutture analoghe.

Il centro frequentato deve avere una sede logistica conforme alle normative vigenti in materia di igiene e sanità, prevenzione incendi e sicurezza degli impianti.

 

Il contributo dipenderà dalle risorse disponibili

L’Amministrazione comunale precisa che il rimborso è incompatibile con eventuali altri contributi erogati da enti o amministrazioni per lo stesso servizio.

Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, il Comune procederà alla formazione di una graduatoria, liquidando i contributi secondo l’ordine della stessa e fino all’esaurimento delle somme disponibili.

 

Come presentare la richiesta

Il Comune ha messo a disposizione l’avviso pubblico e i relativi modelli per presentare la domanda di rimborso, l’autocertificazione dello stato di famiglia e l’informativa sul trattamento dei dati personali. L’iniziativa è curata dal Settore V – Servizi alla persona del Comune di Marsala.









Native | 23/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2026/1790176553-0-.jpg

Insolito Marsala, cinque giorni per vedere il territorio con occhi diversi

Native | 21/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2026/1789976591-0-a-marsala-torna-la-festa-del-pastore-due-giorni-tra-formaggi-musica-e-tradizione.jpg

A Marsala torna la Festa del Pastore: due giorni tra formaggi, musica e...

Native | 20/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2026/1789830828-0-marsala-progetto-volley-riparte-lunedi-e-giovedi-open-day-alla-palestra-grillo.jpg

Marsala, Progetto Volley riparte: lunedì e giovedì open day...