Marsala: il comune rimborsa i costi di campus, colonie e centri estivi. Ecco come fare

24/09/2026 18:00:00

EMarsala, rimborso per i centri estivi: fino a 200 euro al mese per ogni figlio

Il Comune di Marsala ha pubblicato un avviso pubblico rivolto alle famiglie residenti per il rimborso delle spese sostenute per la frequenza dei figli minori nei centri estivi e nei servizi socio-educativi e ricreativi.

L’agevolazione riguarda le spese sostenute dal 1° giugno al 31 dicembre 2026 per minori di età compresa tra 0 e 17 anni. Il rimborso è previsto indipendentemente dal reddito familiare e può coprire, totalmente o parzialmente, le somme effettivamente pagate dalle famiglie.

Fino a 200 euro al mese per ogni figlio

Il contributo è riconoscibile entro il limite massimo di 200 euro mensili per ciascun figlio minore. Nel rimborso possono rientrare le spese relative alle attività ludico-ricreative e sportive, il vitto, comprese merende e pranzi, eventuali gite e le coperture assicurative previste dal centro.

Sono inoltre ammesse, nei limiti indicati dall’avviso, le spese sostenute per il servizio ASACOM, per l’assistenza igienico-personale e per servizi analoghi, nel rispetto dei compensi previsti dai contratti collettivi nazionali di settore.

Quali strutture sono ammesse

Le attività devono essere state svolte presso centri estivi diurni, servizi socio-educativi territoriali o centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori, come colonie estive, ludoteche e strutture analoghe.

Il centro frequentato deve avere una sede logistica conforme alle normative vigenti in materia di igiene e sanità, prevenzione incendi e sicurezza degli impianti.

Il contributo dipenderà dalle risorse disponibili

L’Amministrazione comunale precisa che il rimborso è incompatibile con eventuali altri contributi erogati da enti o amministrazioni per lo stesso servizio.

Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, il Comune procederà alla formazione di una graduatoria, liquidando i contributi secondo l’ordine della stessa e fino all’esaurimento delle somme disponibili.

Come presentare la richiesta

Il Comune ha messo a disposizione l’avviso pubblico e i relativi modelli per presentare la domanda di rimborso, l’autocertificazione dello stato di famiglia e l’informativa sul trattamento dei dati personali. L’iniziativa è curata dal Settore V – Servizi alla persona del Comune di Marsala.



