Marsala e il turismo: l'amministrazione comunale convoca gli operatori

24/09/2026 15:00:00

Il Comune di Marsala chiama a raccolta gli operatori del settore turistico per avviare un confronto sulla programmazione e sul futuro della città come destinazione turistica. L’Assessorato al Turismo, agli Eventi e alla Cultura, diretto da Laura Doro, ha convocato strutture ricettive, agenzie e guide turistiche, cantine, ristoratori, tour operator, associazioni ed enti del comparto per un primo incontro pubblico.

L’appuntamento è fissato per martedì 29 settembre, alle 17.30, all’Hub Turistico Monumento ai Mille.

«Potenziale turistico ancora inespresso»

L’amministrazione comunale parte dalla necessità di valorizzare maggiormente le potenzialità di Marsala, individuando alcuni nodi che, secondo l’assessorato, ne hanno finora limitato la capacità di attrarre visitatori e consolidarsi nel sistema turistico siciliano.

Tra gli aspetti indicati figurano la mancanza di una programmazione strategica condivisa, la frammentazione delle iniziative e l’assenza di un piano organico di promozione. A questi si aggiungono le questioni legate ai servizi di base, dal trasporto al decoro urbano, fino all’accoglienza.

L’obiettivo dichiarato è fare di Marsala una destinazione più strutturata, capace di integrarsi con gli altri principali attrattori della Sicilia e di rafforzare il proprio ruolo all’interno dell’offerta turistica regionale.

Un turismo esperienziale e sostenibile

La prospettiva indicata dall’amministrazione è quella di costruire un modello di turismo esperienziale, identitario e sostenibile, in grado di distribuire i flussi durante tutto l’anno e di produrre ricadute economiche e occupazionali sul territorio.

Per raggiungere questo obiettivo, viene ritenuto necessario un maggiore coordinamento tra Comune, imprese, operatori e associazioni. Al centro del percorso dovrebbe esserci un Piano strategico del turismo, elaborato attraverso un confronto con il comparto.

«Per andare avanti in questa direzione – sottolinea l’amministrazione – non si può prescindere dal contributo degli operatori del settore». Da qui la scelta di convocare il primo incontro pubblico, con l'intento di avviare un percorso di confronto e programmazione condivisa.

Un nuovo canale di comunicazione con gli operatori

Durante l’incontro sarà presentato anche un nuovo strumento di comunicazione che il Comune intende attivare in via esclusiva per gli operatori turistici.

L’obiettivo è creare un canale diretto e continuativo tra l’amministrazione e il comparto, utile sia alla fase di programmazione sia alla realizzazione delle iniziative. Il nuovo sistema dovrebbe consentire di rendere più costante il dialogo con gli operatori e favorire una maggiore partecipazione alle attività promosse dalla città.

Marsala al TTG: il Distretto Turistico e il GALP illustreranno le opportunità

Un altro tema al centro dell’appuntamento sarà la partecipazione di Marsala alla prossima edizione del TTG, la manifestazione dedicata al turismo alla quale la città sarà presente attraverso il Distretto Turistico e il GALP.

Nel corso dell’incontro saranno fornite indicazioni operative agli operatori interessati a contribuire alla presenza in fiera, con l’obiettivo di rendere l’appuntamento il più possibile utile alla promozione della destinazione Marsala.

L’amministrazione comunale invita quindi gli operatori del settore a partecipare e a offrire il proprio contributo alla definizione di un percorso condiviso per lo sviluppo turistico della città.



