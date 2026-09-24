A Calatafimi Segesta sette giovani iniziano il Servizio Civile Universale

24/09/2026 17:30:00

Al via a Calatafimi Segesta il progetto di Servizio Civile Universale promosso dal Comune. Sette i giovani che hanno scelto di partecipare all’iniziativa, impegnandosi in attività legate alla valorizzazione del patrimonio culturale e all’assistenza agli anziani.

Sette giovani coinvolti nel progetto

Prende ufficialmente il via il progetto di Servizio Civile Universale nel Comune di Calatafimi Segesta. L’iniziativa, avviata dall’amministrazione comunale dopo un lungo iter burocratico, coinvolge sette giovani del territorio, che saranno affiancati dal Settore Servizi Sociali e Turismo, coordinato dal dottor Giorgio Collura.

Il progetto è seguito dal vicesindaco Paolo Fascella e punta a offrire ai partecipanti un’esperienza formativa e di impegno a favore della comunità.

Dalla tutela dei musei al patrimonio di Segesta

Una parte delle attività sarà dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale. I giovani saranno impegnati nella tutela e nella gestione di alcuni dei principali luoghi della memoria e della cultura cittadina.

Tra questi figurano la Casa Museo Garibaldi, recentemente inserita nella Rete dei Musei Regionali, l’Antiquarium Segestano all’interno della Biblioteca comunale, dove è stata allestita la nuova esposizione della collezione ceramica “Ingarra”, il patrimonio del Parco Archeologico di Segesta e il Museo San Francesco.

Attività di supporto agli anziani

Il secondo ambito di intervento riguarda invece l’assistenza e il supporto agli anziani, con l’obiettivo di rafforzare le attività di vicinanza e cura rivolte alle fasce più fragili della popolazione.

Il progetto punta così a coniugare l'impegno dei giovani con alcuni bisogni concreti della comunità, attraverso attività sociali e di valorizzazione del territorio.

Dodici posti disponibili, sette adesioni

Erano complessivamente 12 i posti disponibili, a fronte dei quali hanno partecipato sette giovani. L’amministrazione comunale sottolinea la soddisfazione per l’avvio del progetto, ma invita anche a una maggiore partecipazione delle nuove generazioni alle opportunità offerte dal Servizio Civile.

«Il Servizio Civile non è soltanto un prezioso pilastro di supporto per la collettività – sottolinea il sindaco Francesco Gruppuso – ma rappresenta un'esperienza formativa unica, con un valore umano inestimabile e benefici di legge concreti per il percorso professionale di chi vi prende parte».

Gli auguri dell'amministrazione

A prendere parte al progetto sono Francesco, Antonino, Simone, Alice, Gianfranco, Andrea e Manuel. A loro il sindaco e l’amministrazione comunale hanno rivolto un augurio per l’esperienza appena iniziata.

«Buon lavoro e buon Servizio Civile a tutti voi», conclude Gruppuso.



