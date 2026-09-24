Petrosino, il 25 settembre “Strings in Motion” per il Festival Scontrino

24/09/2026 16:19:00

Petrosino entra nel cartellone del Festival Scontrino 2026. Venerdì 25 settembre, alle 21, l’Aula Polivalente ospiterà “Strings in Motion”, progetto crossover che porta sul palco un gruppo di giovani musicisti del Conservatorio “Antonio Scontrino” di Trapani.

Una serata costruita attorno a chitarre, pianoforte, basso, batteria e voce, con una formazione che mette insieme strumenti e linguaggi diversi.

I giovani musicisti sul palco

A esibirsi saranno Andrea Giugno al pianoforte, Aurelia Romeji alla batteria, Edoardo Ansaldi, Giovanni Ciappa e Federico Mungiovi alle chitarre, Giorgio Lapide al basso elettrico e Irene Sciacca alla voce.

“Strings in Motion” rientra nella parte del Festival dedicata ai linguaggi crossover e alle formazioni d’insieme, uno dei percorsi attraverso i quali il Conservatorio porta fuori dalle proprie aule il lavoro degli studenti e le produzioni musicali nate all’interno dell’istituzione.

Petrosino diventa così una delle tappe della rassegna, che quest’anno coinvolge anche Trapani e Valderice con concerti e appuntamenti dedicati a repertori e formazioni molto differenti.

Il Festival Scontrino arriva sul territorio

La presenza del Festival a Petrosino rafforza la collaborazione tra il Comune e il Conservatorio di Trapani e offre al pubblico la possibilità di ascoltare dal vivo alcuni dei giovani musicisti che si stanno formando nell’istituto trapanese.

Un rapporto tra formazione musicale e territorio che è ormai uno degli elementi del Festival Scontrino: non soltanto concerti nelle sedi istituzionali, dunque, ma appuntamenti distribuiti anche nei comuni della provincia.

Dopo Petrosino, il programma proseguirà nei giorni successivi a Trapani, fino alla chiusura del 30 settembre con l’Orchestra Pop Rock del Conservatorio al Teatro “Giuseppe Di Stefano”.

Orario e ingresso

L’appuntamento con “Strings in Motion” è venerdì 25 settembre alle ore 21 nell’Aula Polivalente di Petrosino.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.



