Le Vie dei Tesori, secondo weekend: cosa vedere ad Alcamo, Trapani e Mazara

24/09/2026 12:17:00

Una tonnara che conserva ancora i letti dei pescatori, un palazzo pubblico aperto eccezionalmente, gli Eurofighter a Birgi e i mosaici di una domus romana appena tornati accessibili. Sabato 26 e domenica 27 settembre Le Vie dei Tesori entra nel secondo weekend ad Alcamo, Trapani e Mazara del Vallo, le tre città della provincia coinvolte in questa prima parte del festival. Il programma proseguirà poi il 3 e 4 ottobre.

L'edizione 2026 coincide con i vent'anni delle Vie dei Tesori, nate nel 2006 a Palermo e diventate nel tempo un festival diffuso tra luoghi normalmente chiusi, passeggiate ed esperienze.

Alcamo, dentro la Tonnara Foderà

Tra le aperture più particolari c'è la Tonnara Foderà ai Magazzinazzi, complesso dei primi del Novecento legato alla famiglia Foderà. Il percorso permette di entrare nei magazzini delle reti, nelle trizzane con le antiche imbarcazioni e nel baglio dove vivevano i tonnaroti. Qui sono ancora conservati i caratteristici letti di legno sovrapposti su tre livelli.

Il mare diventa parte del programma con l'aperitivo al tramonto sulla spiaggia dei Magazzinazzi e le uscite in barca a vela lungo la costa tra Alcamo Marina e il golfo di Castellammare.

Ad Alcamo si potranno visitare anche il Museo degli strumenti musicali multietnici, nato dalla collezione di Fausto Cannone, e il Museo delle uniformi storiche e dei cimeli dell'Arma dei Carabinieri. Sabato alle 10.30 “Urban Sunrise” attraverserà invece il quartiere Maria Ausiliatrice e i suoi tredici murales.

Nel fine settimana sono inoltre previste le escursioni verso Calatubo e Monte Bonifato, spostando il racconto dalla città al paesaggio archeologico e naturale che la circonda.

Trapani, dal Palazzo delle Poste all'aeroporto di Birgi

A Trapani una delle novità è l'apertura straordinaria del Palazzo delle Poste, progettato negli anni Venti dall'architetto trapanese Francesco La Grassa. Un edificio che molti conoscono per averlo frequentato come ufficio pubblico, ma molto meno per le decorazioni, le vetrate, i ferri battuti e i richiami al mondo postale e telegrafico.

Sabato sarà anche l'ultima occasione del festival per entrare nell'aeroporto militare di Trapani Birgi: la visita, con partenza alle 9, comprende l'hangar, l'area del 18° Gruppo con gli Eurofighter, l'82° Centro SAR con gli elicotteri HH-139 e la torre di controllo.

Da Birgi partiranno inoltre i voli in Piper sulle Egadi, mentre a terra il programma propone un percorso in Vespa tra le saline, dal mulino Maria Stella al Museo del Sale di Nubia.

Tra le altre aperture di sabato c'è Villino Nasi, con una visita teatralizzata alle 17, oltre al Baglio LiberaMeLiberaTutti di Fontanasalsa e a Villa Immacolatella. Il festival trapanese, alla sua ottava edizione, proseguirà fino al 4 ottobre.

Mazara del Vallo, si torna tra i mosaici della Domus romana

A Mazara del Vallo l'attenzione è soprattutto sulla Domus romana sotto San Nicolò Regale. I mosaici, scoperti durante lavori stradali nel 1933, sono nuovamente visitabili dopo gli interventi di recupero e la sistemazione delle passerelle.

Si trovano circa due metri sotto l'attuale piano stradale e appartenevano probabilmente a una ricca abitazione databile tra il IV e il V secolo dopo Cristo. La presenza di un'antica tubazione ha fatto ipotizzare che potessero appartenere alla piscina della casa o a un piccolo complesso termale. Le visite sono previste sabato e domenica dalle 10 alle 17.30 e torneranno il 3 e 4 ottobre.

Tra le aperture più significative resta anche il Museo Mirabilia Urbis, rientrato nella chiesa di San Bartolomeo dopo il restauro e custode dei reperti provenienti dal sito archeologico di Roccazzo e dalla cosiddetta “tomba dello Sciamano”.

Il fine settimana riporta inoltre nel programma la Riserva Lago Preola e Gorghi Tondi. Sabato sera, invece, Mazara sarà raccontata da due prospettive differenti: alle 19 con lo yoga sul lungomare San Vito e alle 21.30 con una passeggiata attraverso la Kasbah.

Coupon validi nelle tre città

Per le visite nei luoghi sono disponibili coupon da 3 euro per un ingresso, 10 euro per quattro e 18 euro per dieci. I coupon multipli possono essere utilizzati nei siti di Trapani, Alcamo, Marsala e Mazara del Vallo; passeggiate ed esperienze hanno invece ticket dedicati.

Considerato che alcune aperture sono limitate a poche ore o a una sola giornata e diverse esperienze hanno posti contingentati, è consigliabile verificare disponibilità e orari sul sito delle Vie dei Tesori prima di spostarsi.



