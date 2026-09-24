“Goethe&Co”. Da Erice a Trapani tra Goethe, Humboldt, musica e cinema

24/09/2026 15:10:00

Un tempio cercato da Goethe in Sicilia, la musica che attraversò la sua vita, i viaggi di Alexander von Humboldt e il tentativo di Carl Friedrich Gauss di misurare il mondo con la matematica. Sono prospettive diverse tenute insieme da “Goethe&Co – Alla ricerca del sapere. Viaggi, note ed altro”, il progetto culturale che prende il via sabato 26 settembre a Erice e proseguirà a Trapani con incontri, musica, cinema e una mostra.

L'iniziativa è promossa dall'Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Trapani con il Goethe-Institut Italien. Il filo conduttore è il viaggio inteso non soltanto come spostamento, ma come modo di osservare e interpretare la realtà, attraverso figure che tra Settecento e Ottocento hanno contribuito a cambiare lo sguardo europeo sulla natura, sull'arte e sulla conoscenza.

Si comincia a Erice con il tempio cercato da Goethe

Il primo appuntamento è sabato 26 settembre alle 18, al Teatro Gebel Hamed di Erice, con la conferenza “Il tempio che non c'è. Viaggiatori e architetti in Sicilia nell'età di Goethe”.

A tenere l'incontro sarà Michele Cometa, docente di Studi culturali, Cultura visuale e Heritage all'Università di Palermo. Al centro ci sarà il modo in cui Goethe e gli altri viaggiatori europei guardarono alla Sicilia, alle sue rovine e al suo paesaggio, contribuendo a costruire quell'immagine dell'Isola che avrebbe poi attraversato buona parte della cultura europea. Introduce l'architetto Vito Corte; sono previsti i saluti della sindaca di Erice Daniela Toscano e della presidente dell'Istituto di Cultura Italo-Tedesco Marion Weerning.

Goethe attraverso la musica

Il percorso si sposterà a Trapani martedì 29 settembre alle 18, nella Biblioteca del Conservatorio “Antonio Scontrino”, con “Goethe e la musica”.

Il musicologo Giovanni Insom presenterà il volume La vita di Goethe attraverso la musica. Emozioni, incontri e riflessioni. Non sarà però una semplice presentazione: agli interventi si alterneranno momenti musicali curati dal maestro Ugo Guagliardo ed eseguiti dagli studenti del Conservatorio, accompagnati al pianoforte da Ilaria Ganeri e Lorenzo Orlandi. L'incontro fa parte anche della rassegna “Scontriniana”.

Humboldt e Gauss al cinema

Giovedì 1° ottobre alle 20.30, al Museo di Arte Contemporanea San Rocco di Trapani, sarà proiettato La misura del mondo, film del 2012 di Detlev Buck, in lingua originale con sottotitoli italiani.

La storia mette a confronto Alexander von Humboldt e Carl Friedrich Gauss: il primo attraversa continenti, raccoglie campioni e misura fenomeni naturali; il secondo esplora la realtà attraverso numeri e astrazione. Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Daniel Kehlmann.

Al San Rocco rimarrà inoltre visitabile fino al 15 ottobre la mostra bilingue “Alla scoperta dell'invisibile. L'incredibile storia di Alexander von Humboldt”, con illustrazioni di Claudia Lieb e testi di Volker Mehnert. L'esposizione ricostruisce viaggi e studi dell'esploratore tedesco, soffermandosi soprattutto sulla sua intuizione della natura come sistema di relazioni tra ambiente, organismi viventi e fenomeni naturali.



