Cous Cous Fest, oggi parte il Mondiale: Italia-Francia. Domani gli Stadio

24/09/2026 15:06:00

Il Cous Cous Fest entra nel vivo. Oggi, giovedì 24 settembre, a San Vito Lo Capo comincia il Bia Cous Cous World Championship, il Campionato del mondo di cous cous, cuore della 29ª edizione del festival.

Otto squadre, otto cucine e un messaggio che quest’anno va parecchio oltre la gastronomia. In gara ci sono Algeria, Brasile, Francia, Italia, Marocco, Senegal, Spagna e Cous Cous Fest United, la formazione speciale composta da uno chef palestinese e una chef israeliana.

Una scelta dal valore evidentemente simbolico: mettere attorno allo stesso tavolo ciò che fuori dal tavolo, purtroppo, continua a dividersi. È del resto questa da sempre l’idea del Cous Cous Fest: usare un piatto comune a molti popoli del Mediterraneo per parlare di incontro, integrazione e dialogo.

Alle 18 Francia-Italia, poi Marocco-Spagna

La competizione mondiale comincia alle 18 al Bia Theatre di piazza Santuario con la prima sfida di qualificazione: Francia contro Italia.

Alle 20.30 sarà invece la volta di Marocco-Spagna.

Il pubblico potrà degustare i cous cous preparati dalle squadre, accompagnati dai vini in abbinamento, e partecipare alla votazione che contribuirà a decidere il passaggio alla fase successiva.

Venerdì toccherà alle altre quattro squadre: Algeria-Brasile alle 13.30 e, alle 20.30, Senegal-Cous Cous Fest United.

Serena Bortone al tramonto

Non c’è soltanto la cucina.

Alle 19.30, nello spazio Tenute Orestiadi-Gin Sale sulla spiaggia, debutta uno dei nuovi appuntamenti di questa edizione, “Cous Cous Sunset”, il format condotto da Angelo Mellone.

La protagonista di oggi sarà Serena Bortone, giornalista, conduttrice Rai e scrittrice, che parlerà del suo libro Le dirimpettaie, pubblicato da Rizzoli.

Venerdì sarà invece la volta del giornalista e scrittore Tommaso Cerno, con una conversazione attorno al suo libro Le ragioni di Giuda.

Questa sera RMC101 e Rob

Poi, come ormai da tradizione, il festival si sposta sulla spiaggia.

Alle 21.30 torna RMC101 Radio Live, mentre alle 22.30 è previsto il concerto gratuito di Rob, nome d’arte della catanese Roberta Scandurra, vincitrice di X Factor 2025.

Classe 2005, Rob porta a San Vito Lo Capo il suo pop-punk energico e autobiografico, dopo il successo ottenuto nel talent televisivo.

Domani arrivano Curreri e gli Stadio

Il grande appuntamento musicale di venerdì 25 settembre sarà invece con Gaetano Curreri, Andrea Fornili e Roberto Drovandi, ovvero il cuore degli Stadio.

Sul palco in spiaggia porteranno “Io sono le mie canzoni”, un viaggio attraverso oltre quarant’anni di musica, da Ballando al buio a Un giorno mi dirai, il brano con il quale gli Stadio vinsero il Festival di Sanremo nel 2016.

Un concerto che promette di trasformare la spiaggia di San Vito in una gigantesca macchina del tempo per diverse generazioni di italiani.

Nel pomeriggio di venerdì, spazio anche a Giusina Battaglia, protagonista alle 18.45 di un cooking show insieme a Fabrizio Nonis. Alle 19.30 presenterà poi il suo libro La Sicilia dei sapori segreti. Guida sentimentale al cibo, ai borghi e alla bellezza dell’Isola magnifica.

Sabato la finale mondiale e Ditonellapiaga

Il momento decisivo del Campionato del mondo arriverà sabato 26 settembre.

Alle 20 al Bia Theatre si disputerà la finale del Bia Cous Cous World Championship, con tre Paesi in gara e il pubblico chiamato ancora una volta a partecipare alla votazione.

Alle 22 sulla spiaggia è previsto il gran finale con la premiazione della squadra campione del mondo.

E alle 23 toccherà a Ditonellapiaga, protagonista del concerto gratuito che chiuderà la giornata.

Prima, nel pomeriggio, alle 16.30, spazio anche a Benedetta Parodi, con un cooking show dedicato a cous cous, caponata e pesce spada.

Il Cous Cous Fest verso il gran finale

La 29ª edizione del Cous Cous Fest proseguirà fino a domenica 27 settembre.

Dieci giorni nei quali San Vito Lo Capo torna ad essere una piccola capitale mediterranea della cucina e dello spettacolo. Ma è soprattutto da oggi, con l'inizio del Campionato del mondo, che il festival entra nella sua fase più importante.

Otto cucine si sfidano. E una di queste mette insieme, almeno davanti a un piatto di cous cous, Palestina e Israele.

Di questi tempi non è poco.



