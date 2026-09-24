Bibliopride, a Trapani un laboratorio per bambini sul coraggio di leggere

24/09/2026 12:06:00

Un pomeriggio in biblioteca per parlare di coraggio attraverso i libri. Giovedì 1° ottobre alle 16, la Biblioteca diocesana “Giovanni Biagio Amico” di Trapani propone “Coraggio, apriamo un libro!”, laboratorio di lettura rivolto ai bambini dai 6 agli 8 anni accompagnati da un adulto.

L'iniziativa si terrà nella sezione per bambini e ragazzi “Il Piccolo Principe”, all'interno della biblioteca che ha sede nel Seminario Vescovile, in via Cosenza 90 a Casa Santa-Erice.

La settimana nazionale delle biblioteche

L'appuntamento rientra nel Bibliopride 2026, la settimana nazionale delle biblioteche promossa dall'Associazione Italiana Biblioteche, arrivata alla quindicesima edizione e in programma in tutta Italia dal 28 settembre al 4 ottobre.

Il tema scelto quest'anno è “Bibliobrave. Biblioteche coraggiose”: un invito a riflettere sul ruolo delle biblioteche come luoghi di accesso alla conoscenza, pluralità e libertà di lettura.

A Trapani il tema sarà declinato a misura di bambino. Il laboratorio “Coraggio, apriamo un libro!” utilizzerà letture e storie per avvicinare i più piccoli al libro e, insieme, al significato del coraggio.

Per tutta la settimana del Bibliopride, inoltre, nella sala lettura della Biblioteca diocesana sarà allestita “Storie coraggiose”, una vetrina bibliografica con una selezione di libri che affrontano il coraggio da prospettive differenti.

Come partecipare

La partecipazione al laboratorio del 1° ottobre richiede la prenotazione. È possibile iscrivere i bambini telefonando allo 0923 571239 negli orari di apertura della biblioteca oppure scrivendo a biblioteca@diocesi.trapani.it, indicando nome, cognome ed età del partecipante.



