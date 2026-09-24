Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
24/09/2026 12:06:00

Bibliopride, a Trapani un laboratorio per bambini sul coraggio di leggere

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2026/bibliopride-a-trapani-un-laboratorio-per-bambini-sul-coraggio-di-leggere-450.jpg

Un pomeriggio in biblioteca per parlare di coraggio attraverso i libri. Giovedì 1° ottobre alle 16, la Biblioteca diocesana “Giovanni Biagio Amico” di Trapani propone “Coraggio, apriamo un libro!”, laboratorio di lettura rivolto ai bambini dai 6 agli 8 anni accompagnati da un adulto.

L'iniziativa si terrà nella sezione per bambini e ragazzi “Il Piccolo Principe”, all'interno della biblioteca che ha sede nel Seminario Vescovile, in via Cosenza 90 a Casa Santa-Erice.

La settimana nazionale delle biblioteche

L'appuntamento rientra nel Bibliopride 2026, la settimana nazionale delle biblioteche promossa dall'Associazione Italiana Biblioteche, arrivata alla quindicesima edizione e in programma in tutta Italia dal 28 settembre al 4 ottobre.

Il tema scelto quest'anno è “Bibliobrave. Biblioteche coraggiose”: un invito a riflettere sul ruolo delle biblioteche come luoghi di accesso alla conoscenza, pluralità e libertà di lettura. 

A Trapani il tema sarà declinato a misura di bambino. Il laboratorio “Coraggio, apriamo un libro!” utilizzerà letture e storie per avvicinare i più piccoli al libro e, insieme, al significato del coraggio.

Per tutta la settimana del Bibliopride, inoltre, nella sala lettura della Biblioteca diocesana sarà allestita “Storie coraggiose”, una vetrina bibliografica con una selezione di libri che affrontano il coraggio da prospettive differenti.

Come partecipare

La partecipazione al laboratorio del 1° ottobre richiede la prenotazione. È possibile iscrivere i bambini telefonando allo 0923 571239 negli orari di apertura della biblioteca oppure scrivendo a biblioteca@diocesi.trapani.it, indicando nome, cognome ed età del partecipante.









Native | 23/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2026/1790176553-0-.jpg

Insolito Marsala, cinque giorni per vedere il territorio con occhi diversi

Native | 21/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2026/1789976591-0-a-marsala-torna-la-festa-del-pastore-due-giorni-tra-formaggi-musica-e-tradizione.jpg

A Marsala torna la Festa del Pastore: due giorni tra formaggi, musica e...

Native | 20/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2026/1789830828-0-marsala-progetto-volley-riparte-lunedi-e-giovedi-open-day-alla-palestra-grillo.jpg

Marsala, Progetto Volley riparte: lunedì e giovedì open day...