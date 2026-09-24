San Vito Lo Capo, cavalli sotto il sole e con poca acqua: denunciato il proprietario

24/09/2026 10:44:00

Due cavalli tenuti in un terreno agricolo senza un riparo dal sole, con poca acqua e per di più in cattive condizioni igieniche. È quanto hanno trovato i Carabinieri Forestali durante un controllo effettuato nei giorni scorsi a San Vito Lo Capo. Gli animali sono stati trasferiti e il proprietario è stato denunciato.

L'intervento è stato effettuato dai Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, Nucleo Cites – distaccamento di Trapani, insieme al personale veterinario dell'Asp di Trapani.

Il controllo è scattato dopo una segnalazione relativa alle condizioni nelle quali erano custoditi i due cavalli.

Nessun riparo e acqua in cattive condizioni

Una volta entrati nel terreno, i militari hanno verificato che nell'area non era presente alcuna zona coperta nella quale gli animali potessero trovare riparo dai raggi del sole.

Non solo. Secondo quanto accertato durante l'ispezione, anche la disponibilità di acqua era limitata. Quella presente sarebbe stata inoltre in cattive condizioni igieniche e costantemente esposta al sole.

Una situazione valutata sul posto anche dai veterinari dell'Asp.

I cavalli trasferiti in una struttura idonea

Il personale sanitario ha ritenuto che vi fossero gli elementi per ipotizzare il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.

I Carabinieri Forestali hanno quindi denunciato alla Procura di Trapani il proprietario del terreno e dei due cavalli.

Gli animali sono stati immediatamente trasferiti in una struttura ritenuta idonea, mentre l'autorità sanitaria ha disposto il blocco ufficiale dei due esemplari in attesa dei risultati dei prelievi effettuati.

Come sempre in questi casi, la denuncia rappresenta l'avvio dell'iter giudiziario: le eventuali responsabilità penali del proprietario dovranno essere accertate definitivamente nelle sedi competenti.



