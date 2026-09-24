Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.
Apriamo questa puntata di giovedì 24 settembre con la cronaca da Marsala. Un uomo di 43 anni è stato arrestato dai Carabinieri: secondo la ricostruzione dei militari, avrebbe gettato dal finestrino dell’auto un involucro contenente quasi 300 grammi di cocaina e hashish, tentando poi di allontanarsi. Dopo il recupero della droga e l’arresto, all’udienza di convalida sono stati disposti i domiciliari con braccialetto elettronico. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e le responsabilità devono ancora essere accertate. (TP24)
Ci spostiamo a Mazara del Vallo, dove restano sospese le autorizzazioni a scavare sul suolo pubblico per realizzare reti elettriche, del gas, della fibra e altri sottoservizi. Ciascun gestore dovrà prima ripristinare definitivamente le strade sulle quali ha già lavorato. Parleremo di cosa succede dopo la chiusura dei cantieri e delle condizioni richieste alle aziende prima di autorizzare nuovi interventi. (Facebook)
Ricorderemo anche Nino Palermo, storico stopper e capitano del Marsala Calcio. Una vita legata al pallone e alla città, una figura rimasta nella memoria dei tifosi e di chi lo ha conosciuto. L’ultimo saluto è previsto oggi alle 16 nella chiesa di San Matteo, a Marsala. (TP24)
In chiusura, il meteo: mattinata generalmente serena o poco nuvolosa, con massime fino a 26–28 gradi. Nel pomeriggio potranno formarsi addensamenti nelle aree interne della Sicilia, con possibili rovesci locali. Mari generalmente poco mossi. (TP24)
Buongiorno24 è l’appuntamento quotidiano di Tp24, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 9:45, in diretta su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101. Quindici minuti per conoscere le notizie, comprenderne il contesto e orientarsi tra i fatti che riguardano il nostro territorio.
Buongiorno24 del 24 settembre 2026. Oggi parliamo di Marsala: arrestato un uomo di 43 anni che, secondo i Carabinieri, avrebbe gettato dal finestrino un involucro con quasi 300 grammi di cocaina e hashish. Dopo la convalida, domiciliari con braccialetto elettronico; indagini in corso. A Mazara restano sospese le nuove autorizzazioni agli scavi per luce, gas e fibra: i gestori devono prima ripristinare definitivamente le strade già interessate dai lavori. A Marsala rimborsi fino a 200 euro al mese per figlio, da 0 a 17 anni, per centri estivi e servizi educativi frequentati da giugno a dicembre 2026. Domande entro il 28 febbraio 2027, contributi nei limiti delle risorse disponibili. Il ricordo di Nino Palermo, storico capitano del Marsala Calcio: funerali oggi alle 16 nella chiesa di San Matteo. Meteo: mattinata serena o poco nuvolosa, massime fino a 26-28 gradi e possibili rovesci pomeridiani sui rilievi interni. Minime in discesa. In diretta su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101.
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