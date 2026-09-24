24 Settembre: Trump accoglie Xi Jinping, i bimbi uccisi dagli Usa, 248mila soldati russi morti

24/09/2026 07:04:00

E' il 24 Settembre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Trump ha accolto Xi Jinping sulla pista della Joint Base Andrews, appena fuori Washington. È la prima volta volta da oltre un decennio che Xi visita gli Stati Uniti, ed è la prima volta dal 1962 che il presidente americano accoglie personalmente un leader straniero

• L’iraniano Pezeshkian è il primo presidente di un Paese in guerra con gli Stati Uniti a entrare sul suolo americano per intervenire all’assemblea dell’Onu, dove ha mostrato le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane e israeliane (la delegazione degli Stati Uniti ha lasciato la sala)

• Zelens’kyj alle Nazioni Unite ha parlato dell’umiliazione subita da Mosca per i raid sulle sue raffinerie e ha dato i dati della guerra: 248 mila russi uccisi o feriti in otto mesi, oltre 2 mila missili e 63 mila droni su Kiev

• Alla Metropolitan Opera House di New York è andato in scena il Macbeth di Verdi. Mura rovinate, in frantumi, macerie, oscurità, proprio mentre in città si discute al palazzo dell’Onu



• Il Senato ha approvato la legge delega sul nucleare con 81 sì, 51 no e 7 astenuti. Ora il governo avrà un anno di tempo per i decreti attuativi

• Anthropic e OpenAi hanno rilasciato versioni più economiche delle loro intelligenze artificiali. Secondo il Financial Times, la fase in cui le società si sfidavano sull’innovazione è archiviata: ora hanno iniziato a sfidarsi sul prezzo

• Harvey Weinstein, 74 anni, è stato condannato a 15 anni di carcere

• A Bergamo un uomo ha cercato di uccidere la ex davanti al loro bambino di 4 anni

• I giornalisti dell’Unità, la cui redazione è stat azzerata il 14 settembre, vogliono fare causa all’editore Romeo

• Se Merz dovesse dimettersi, il nuovo cancelliere tedesco potrebbe essere il ministro-presidente del Renania Settentrionale-Vestfalia Hendrik Wüst, che però prima dovrà rivincere le elezioni nel suo Land

• In Francia una modella di 25 anni brasiliana è stata ritrovata morta nel bagagliaio dell’auto del fidanzato algerino. Era avvolta in diversi sacchi di plastica, e ricoperta di vestiti

• L’attore francese Arnaud Denis, 43 anni, che era affetto da grave invalidità dopo l’impianto di una protesi anti-ernia, ha scelto di morire con l’eutanasia in Belgio

• A Murcia, in Spagna, durante la corrida un toro da 508 si è imbizzarrito e si è lanciato sugli spalti (ma nessuno si è fatto male)

• A Macallè è iniziata un’escalation di violenza che si teme possa portare a una nuova guerra in Tigrai e nelle regioni confinanti, fino a espandersi in Etiopia e nel Corno d’Africa

• Il Grand Hotel di Riccione è stato venduto all’asta per 29 milioni e 365 mila euro

• Andrea Moretti, operaio rocciatore di 22 anni, stava lavorando di notte all’impianto di illuminazione del Colosseo. Morto dopo un volo di dieci metri. Aveva l’imbragatura ma non era agganciato alla fune

• Anche a Pavia, come già a Bologna, dal 2027 entrerà in vigore il limite dei 30 all’ora per le auto in centro

• L’estranea di Paolo Strippoli, 33 anni, film drammatico con tratti horror, sarà il candidato italiano all’Oscar per il miglio film internazionale

• Gli Oasis faranno altri concerti: uno a Roma il 26 luglio 2027 e altri in Germania e Regno Unito

• Nei quarti di finale degli Europei di pallavolo la Nazionale italiana ha perso per 3 set a 2 contro la Finlandia

• L’Italia ha perso 2 a 0 contro la Spagna in semifinale ai Mondiali femminili di calcio Under 20. Sabato giocherà quindi la finale per il terzo e il quarto posto

• Sandro Mazzola è stato sepolto nel cimitero di Monza al campo 6, numero 34: accanto a lui troverà posto la moglie Graziella Galant

• Sono morti il giornalista pugliese Mimmo Giotta (79 anni) e il regista David Worth (86)



Titoli

Corriere della sera: Guerre e accuse sul palco Onu

la Repubblica: Scuola, i paletti del Colle

La Stampa: Zelensky all’Onu: «Fermate Putin»

Il Sole 24 Ore: Nucleare, via libera al ritorno in Italia

Il Messaggero: Scuola, oggi il decreto / Il governo apre / alle richieste del Colle

Il Giornale: Bentornato nucleare

Avvenire: Massima urgenza

Qn: Onu, l’Iran attacca Trump / I delegati Usa se ne vanno

Il Fatto: FI e FdI: immunità pure / per i ministri non eletti

Leggo: Iran-Usa, tensione all’Onu

Libero: Forza, meno tasse

La Verità: Le classi speciali di Mattarella

Il Mattino: Scuola, dialogo governo-Colle

il manifesto: Un giorno / come tanti

il Quotidiano del Sud: Iran-Usa, scontro all’Onu

Domani: Legge elettorale e sogno Quirinale / Perché Meloni "sporca" Mattarella



