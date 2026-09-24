Trapani, la palestra "Pinco" riapre dopo undici anni

24/09/2026 06:00:00

La porta della palestra "Pinco" si è riaperta dopo undici anni.

E dentro non c'è soltanto una palestra rimessa a nuovo, ma un pezzo di storia sportiva trapanese che torna a disposizione di ragazzi, scuola e associazioni.

La palestra intitolata a “Francesco Paolo Pinco”, sul Lungomare Dante Alighieri nel cuore di Cappuccinelli, è stata riconsegnata oggi alla città dopo gli interventi di riqualificazione.

Era chiusa dal 2015 e, a dicembre del 2023, erano partiti i lavori per trasformare quello che per anni era stato uno degli impianti sportivi simbolo della città, segnato dall'abbandono e dagli atti vandalici, in una struttura polivalente.

Il progetto è stato finanziato attraverso il PNRR “Sport e inclusione sociale”, con un importo di 2 milioni e 171 mila euro.

L'intervento ha previsto l'ampliamento e la riqualificazione della struttura, destinata a ospitare pallacanestro, pallavolo e calcetto a cinque, oltre alla sistemazione degli spazi sportivi esterni.

Un investimento che oggi trova finalmente la sua verifica più concreta: le porte dell'impianto sono tornate ad aprirsi.

La scuola entra nella "Pinco"

La riapertura è coincisa con un altro debutto: quello dell'Indirizzo Sportivo dell'Istituto Comprensivo “Gian Giacomo Ciaccio Montalto”.

Per la dirigente scolastica Anna Maria Sacco è un momento carico di emozione. «Siamo emozionati e orgogliosi di doverci prendere cura di questa palestra», ha detto, ricordando come l'impianto sia sempre stato un punto di riferimento per il territorio.

La scuola ha seguito i mesi della trasformazione e oggi entra concretamente nella nuova vita della struttura. La manifestazione “Tutti insieme per lo sport” ha infatti unito la restituzione della palestra alla presentazione del nuovo percorso sportivo dell'istituto.

Dopo l'inaugurazione alla Pinco, gli studenti si sono spostati al Campo CONI per sperimentare diverse discipline insieme ai tecnici delle associazioni sportive.

L'idea è quella di utilizzare lo sport non soltanto come attività motoria, ma come strumento educativo, di inclusione, collaborazione e rispetto delle regole.

Il ricordo di Ciccio Pinco

Nel giorno della riapertura non poteva mancare la memoria di Ciccio Pinco, l'uomo al quale la palestra è dedicata.

La figlia Pina lo ha ricordato come «lo zio Ciccio», una figura capace di costruire negli anni un rapporto particolare con i ragazzi.

Nato nel 1925 e morto nel 2004, Pinco aveva fatto dello sport una parte della propria vita, ma soprattutto aveva cercato di creare occasioni perché i giovani potessero giocare e stare insieme.

«Lo sport è vita», ha ricordato la figlia, parlando di aggregazione, integrazione e rispetto delle regole.

Non è soltanto un ricordo familiare. La figura di Ciccio Pinco appartiene alla memoria dello sport cittadino: una presenza trasversale nelle diverse discipline sportive trapanesi e come una figura di riferimento nell'ambiente della Federbasket.

Sessant'anni di sport dentro la "Pinco"

Dentro la palestra sono cresciute generazioni di ragazzi e ragazze che, in questa struttura, hanno trovato una vocazione sportiva e seguito percorsi di crescita personali.

E quei ragazzi e ragazze, oggi uomini e donne, non potevano mancare in una giornata così senza di significato, con affettuosi amarcord, ma anche con auguri e la voglia di continuare a spendersi per i giovani.

Elena Avellone, delegata CONI Trapani, ha portato alla cerimonia tre vecchie magliette: tre oggetti diventati una sorta di album fotografico personale.

«Rappresentano un percorso che è iniziato proprio qui 60 anni fa», ha raccontato.

Era bambina quando si avvicinò alla pallacanestro: qui ha iniziato il suo percorso sportivo, qui ha incontrato allenatori, compagni e persone che custodivano la palestra.

«Qui ho sognato e qui ho realizzato i miei sogni», ha detto.

E Lilli Vento ha riportato indietro ancora di più le lancette della memoria, ricordando la pallacanestro degli anni Settanta e una semifinale nazionale di Coppa Italia giocata proprio in quell'impianto.

Ha ricordato il primo allenamento a Trapani di Ciccio Mannella, con la palestra gremita di persone accorse per conoscere quello che sarebbe diventato uno dei protagonisti della storia del basket trapanese ai tempi del Pala Granata.

Il messaggio di Vento è stato anche una rivendicazione: lo sport a Trapani non è arrivato oggi. Ha una storia lunga, fatta di palestre, società, allenatori, atleti e generazioni di ragazzi.

Adesso la partita è quella della gestione

La riapertura chiude una parte della storia e ne apre un'altra.

Il Comune aveva già chiarito che, terminati i lavori, sarebbe stato necessario individuare attraverso un bando pubblico il soggetto incaricato della gestione dell'impianto. La questione è particolarmente importante,perché l'obiettivo è evitare che una struttura appena recuperata possa tornare inutilizzata.

Intanto, le associazioni sportive hanno già cominciato a riempire la palestra e a farla vivere. Andrea Genco, assessore allo Sport, ha spiegato che nel pomeriggio troveranno spazio diverse realtà, tra cui Trapani Volley, Sportivamente e Real Independent, nelle more della pubblicazione del bando.

Le stesse associazioni hanno contribuito nelle ultime settimane alla preparazione della struttura e hanno organizzato open day.

La Pinco, dunque, riparte con la scuola al mattino e le associazioni nel pomeriggio.

È la prima fotografia della nuova vita dell'impianto.

Ma la sfida vera comincia adesso: fare in modo che quei 2,17 milioni di euro di investimento pubblico non producano soltanto una palestra nuova, ma un luogo realmente vissuto dalla città.

Dopo undici anni di chiusura, la Pinco ha finalmente riaperto. Adesso bisognerà tenerla aperta, viverla e animarla con quello che é il vero senso dello sport che costruisce comunità.



