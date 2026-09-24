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» Calcio
24/09/2026 12:01:00

Al Trapani ripartono gli esoneri: via Aronica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2026/1790244002-0-al-trapani-e-gia-tempo-di-esoneri-via-aronica.jpg

Quattro sconfitte su quattro per il Trapani e Salvatore Aronica non è più l'allenatore dei granata. A pagare il pessimo avvio di stagione dei granata nel campionato di serie D è l'allenatore Salvatore Aronica, esonerato dalla guida tecnica della prima squadra, con l'obiettivo, come ha specificato la società, di dare una sterzata ad un torneo cominciato nel peggiore dei modi.

Confermato dopo la retrocessione dello scorso anno, Aronica era partito bene, qualificandosi nei primi due turni di Coppa Italia a scapito di Ragusa ed Athletic Palermo. Poi, però, con l'avvento del campionato tutto è cambiato.

Prima la "scoppola" casalinga con la Vibonese per 4-0, quindi, le sconfitte in trasferta ad Avola ed a Caltanissetta con la Nissa, per finire con il ko rimediato sul neutro di Castellammare contro l'Igea Virtus.

A preoccupare non erano soltanto i risultati, ma anche l'approccio alle gare e l'incapacità della squadra di restare unita, con i reparti che, spesso, apparivano distanti tra loro, con a volte evidenti difficoltà anche nel superare la metà campo.

Senza tifosi in casa e con la contestazione all'indirizzo del presidente nelle gare in trasferta, per il Trapani tutto si è maledettamente complicato e il -5 con il quale la squadra ha cominciato la stagione non ha certamente aiutato.

Ora il cambio in panchina, nel tentativo di invertire la rotta. Nel frattempo la società, nella nota con la quale esonera l'allenatore, "desidera ringraziare Mister Aronica per l’impegno, la dedizione e la grande professionalità profusi sin dal primo giorno del suo operato. La Società ci tiene a precisare che, al di là delle dinamiche sportive e dei risultati sul campo, il rapporto umano e la profonda stima reciproca rimangono del tutto inalterati e sereni".

Adesso, infine, si apre il toto-allenatore e lo stesso Trapani sottolinea che "nelle prossime ore renderà nota la guida tecnica a cui verrà affidata la squadra".



Calcio | 2026-09-24 12:01:00
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