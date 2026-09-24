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Cronaca

» Ambiente
24/09/2026 07:29:00

La sezione Sicilia Occidentale dell'Associazione Wilderness dedicata a Silvio Manzo

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La Sezione Sicilia Occidentale dell’Associazione Italiana per la Wilderness (AIW) porterà il nome di Silvio Manzo, il suo fondatore e storico animatore, scomparso il 18 novembre 2025. A raccoglierne il testimone sarà la figlia Stefania Manzo, nominata all’unanimità presidente dal Consiglio direttivo nazionale dell’associazione.

La nuova denominazione è Sezione AIW “Silvio Manzo” – Sicilia Occidentale-CPA e vuole rappresentare il riconoscimento all’impegno di Manzo nella diffusione della cultura Wilderness e nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico del territorio.

 

Figura conosciuta nel Trapanese, Manzo aveva aderito all’AIW nei primi anni Duemila e nel 2014 aveva promosso la nascita della Sezione AIW Provincia di Trapani, successivamente estesa alla Sicilia occidentale.

Il suo impegno per l’ambiente, però, era iniziato molto prima. Durante la sua attività alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Trapani, dove aveva diretto le sezioni dei beni architettonici e paesaggistici, aveva seguito numerosi interventi di tutela e restauro, compreso quello del Tempio di Segesta, e partecipato alla redazione dei piani paesaggistici provinciali.

 

Tra i progetti a cui dedicò particolare attenzione anche il recupero ambientale della palude costiera di Capo Feto, a Mazara del Vallo, esperienza documentata nel volume pubblicato nel 2009 insieme a Renato Alongi. Il suo lavoro contribuì anche al percorso che portò al riconoscimento dell’area come Oasi di protezione faunistica.

Importante anche il suo rapporto con l’Unione Sportiva Cacciatori di Mazara del Vallo e con il suo storico Museo Ornitologico, del quale contribuì alla valorizzazione e al rinnovamento. In occasione del centenario dell’associazione partecipò inoltre alla pubblicazione dedicata ai cento anni di storia del sodalizio e del museo.

 

Ora sarà Stefania Manzo a proseguire questo percorso. Laureata in Scienze e Tecnologie Agrarie, è già componente del Consiglio direttivo nazionale dell’AIW e dal 2014 collabora come consulente con la FAO e altri organismi impegnati nello sviluppo agricolo e rurale, soprattutto nei Balcani, nel Caucaso e in Asia Centrale.

La sua presidenza si apre con l’obiettivo di rafforzare la presenza dell’associazione nella Sicilia occidentale, coinvolgendo nuovi soci e sostenitori e promuovendo iniziative dedicate alla conoscenza e alla tutela della natura, del paesaggio e degli ambienti ancora integri.

 

L’intitolazione a Silvio Manzo ha anche un valore particolare per l’associazione: secondo quanto sottolineato dal segretario generale Franco Zunino, è infatti la prima Sezione AIW intitolata a una persona.

La Wilderness è una filosofia di conservazione nata negli Stati Uniti e fondata sull’idea di preservare aree nelle quali la natura possa mantenere, per quanto possibile, i propri caratteri originari. In Italia questa cultura è promossa dall’Associazione Italiana per la Wilderness, fondata nel 1985 e riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente.

La nuova Sezione “Silvio Manzo” punta dunque a dare continuità a un lavoro già avviato, trasformando il ricordo del suo fondatore in un nuovo percorso di partecipazione e tutela del territorio.









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