 Marsala: nasce l'accademia dei Monsù: la memoria culinaria a sei mani

24/09/2026 14:10:00

Restituire alla cucina tradizionale della Sicilia occidentale dignità, rigore e valore culturale, recuperando ricette antiche e sottraendole alle semplificazioni e all’utilizzo improprio di titoli gastronomici. È l’obiettivo dell’Accademia dei Monsù, associazione no-profit che inaugurerà ufficialmente le proprie attività il 2 ottobre 2026.

Il progetto nasce con l’intento di valorizzare il territorio attraverso la competenza e l’esperienza dei suoi associati, con particolare attenzione alla storia gastronomica siciliana e alla sua trasmissione alle nuove generazioni e ai visitatori. La sede operativa ed esperienziale dell’esordio sarà il laboratorio di “Il Gallo e l’Innamorata Lab”, a Marsala, dove prenderà vita un ciclo di cene a sei mani con appuntamenti a cadenza quindicinale.

Ricette antiche e tecniche contemporanee

Il format punta su un vero e proprio percorso di ricerca filologica. Le ricette storiche della Sicilia occidentale, comprese quelle dimenticate o profondamente trasformate nel tempo, saranno recuperate e riproposte rispettandone la matrice identitaria, ma attraverso tecniche contemporanee e una rinnovata precisione nella preparazione.

A lavorare insieme saranno tre professionisti con percorsi differenti e complementari: Paolo Austero, Francesco Bonomo e Gabriele Li Mandri.

Tre chef, tre percorsi

Paolo Austero ha maturato esperienze professionali e formative internazionali, lavorando tra Montreux, Giappone, Medio Oriente e Sud America. Dopo l'esperienza nella catena Sheraton, ha scelto di dedicarsi alla formazione, prima all'Università di Messina e successivamente come docente ordinario negli istituti alberghieri della provincia di Trapani. È inoltre attivo nella formazione rivolta ai viaggiatori internazionali, collaborando con primari tour operator statunitensi e conducendo masterclass dedicate.

Francesco Bonomo è invece profondamente legato alla cucina tradizionale e alla valorizzazione della materia prima siciliana attraverso tecniche di preparazione e cottura contemporanee. Diplomatosi all’Alberghiero di Erice, ha maturato esperienze tra Madonna di Campiglio, Lago di Garda e Nord Europa, prima di rientrare in Sicilia. Dopo diverse collaborazioni nel settore del catering e degli eventi, ha intrapreso la carriera di chef freelance. Tra i riconoscimenti ottenuti figurano il titolo mondiale della giuria popolare al Campionato del Cous Cous 2019 e il premio WineUp Expo per “Volevo essere matarocco”, reinterpretazione di un’antica zuppa contadina. Recentemente ha inoltre ricevuto dalla Libera Università Rurale il riconoscimento di “Custode dell’Identità Territoriale”.

Gabriele Li Mandri è lo chef patron de Il Gallo e l’Innamorata, realtà che affonda le proprie radici nella tradizione della ristorazione marsalese. Ama definirsi un “cuciniere” e fonda la propria idea di cucina sulla conoscenza approfondita del territorio, sulla qualità delle materie prime e sulla pulizia dei sapori.

Le cene diventano un racconto

Il pubblico non sarà semplice spettatore della degustazione. Ogni piatto verrà presentato e raccontato direttamente al tavolo dai tre chef, che illustreranno aneddoti storici, tecniche e curiosità legate alle preparazioni.

Un elemento centrale sarà anche la condivisione delle ricette originali, consegnate ai partecipanti per consentire loro di riprodurre a casa i piatti proposti durante la serata.

L’esperienza partirà inoltre con un preludio dedicato alla mixology, con cocktail realizzati a base di vino Marsala, prima di lasciare spazio agli abbinamenti enologici studiati insieme alle cantine partner.

L’esordio con Cantina Intorcia

Per la serata inaugurale del 2 ottobre, protagonista sarà la storica Cantina Intorcia, che accompagnerà il percorso gastronomico con una selezione delle proprie produzioni.

Gli abbinamenti comprenderanno sia vini destinati al consumo durante il pasto sia alcune delle etichette più rappresentative della tradizione del Marsala, creando un dialogo tra cucina e patrimonio vitivinicolo del territorio.

Dalle cene alla formazione

L’attività dell’Accademia dei Monsù non si esaurirà nelle cene-racconto. Il progetto prevede infatti anche l’organizzazione di corsi pratici di cucina, rivolti sia agli appassionati del territorio sia ai viaggiatori interessati a vivere esperienze autentiche legate alla tradizione gastronomica siciliana.

L’obiettivo è trasformare la cucina in uno strumento di conoscenza del territorio, mettendo in relazione prodotti, ricette, storia e cultura.

Un progetto per il turismo enogastronomico

L’associazione ha inoltre presentato ai Comuni della provincia di Trapani un programma organico di marketing territoriale che punta sul coinvolgimento delle principali cantine locali e sull’enogastronomia come elemento di attrazione per un turismo di qualità.

Il progetto è in attesa del riscontro definitivo delle amministrazioni locali coinvolte, ma l’Accademia ha scelto di partire comunque dalla concretezza delle proprie iniziative.

Il primo appuntamento sarà dunque venerdì 2 ottobre, a Marsala, con l’avvio ufficiale delle cene a sei mani e di un percorso che punta a riportare al centro la memoria gastronomica della Sicilia occidentale.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 345 8181000 oppure scrivere a info@accademiadeimonsu.it.



