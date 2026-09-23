Master Sicilia di bocce a Napola, ecco i vincitori

Si è disputato nell'impianto della Splendor Napola il Master Sicilia di bocce, appuntamento regionale che ha riunito alcuni dei migliori atleti siciliani per l'assegnazione dei titoli nelle diverse categorie.
La manifestazione è stata preceduta dal Master dei Dirigenti, che ha coinvolto i rappresentanti delle società bocciofile siciliane.
Nelle gare del Master Sicilia, in Categoria A si è imposto Maurizio Amaro della società Edera Bambina, mentre in Categoria B la vittoria è andata a Marco Alastra della Splendor Napola.
In Categoria C successo per Antonino Zagami della società Fratellanze. Nel torneo femminile, invece, ha vinto Linda D'Andrea della bocciofila Ponte Ammiraglio.
Per la Splendor Napola arriva quindi anche un successo casalingo, grazie alla vittoria di Alastra nella Categoria B.