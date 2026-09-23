Una delegazione del Liceo Pascasino Giovanni XXIII di Marsala a New York

Nell’ambito della progettualità Futura Pnrr del Mim, il Liceo Pascasino Giovanni XXIII sta partecipando, insieme ad altre scuole Polo del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ad una iniziativa didattica a New York con quattro studenti accompagnati dalla docente Roberta Zizzo.
Durante l’esperienza gli studenti e la docente saranno impegnati in laboratori didattici, studio del territorio, valorizzazione dei rapporti Italia-Usa anche presso il Palazzo delle Nazioni Unite.
“Siamo molto contenti come scuola di avere dato ad alcuni studenti meritevoli questa straordinaria opportunità di ampliare le loro conoscenze nel territorio statunitense” dichiara la Dirigente scolastica professoressa Anna Maria Angileri, “da anni la nostra scuola valorizza l’internazionalizzazione ed offre ai suoi studenti esperienze uniche all’estero tese ad ampliare i loro orizzonti”.