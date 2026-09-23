Mazara: protesta al “Francesco Ferrara” per la presenza di topi a scuola

23/09/2026 11:45:00

È in corso questa mattina una protesta degli studenti dell’Istituto “Francesco Ferrara” di Mazara del Vallo. Al centro della mobilitazione ci sono le condizioni igienico-sanitarie della scuola e, in particolare, la presenza di topi all’interno dell’edificio. La situazione è stata denunciata dagli studenti e, secondo quanto segnalato nelle scorse ore, riguarderebbe diversi ambienti dell’istituto. A documentare il problema sono anche alcune immagini diffuse durante la protesta, che hanno contribuito ad alimentare la preoccupazione tra gli studenti e il personale scolastico.

Una questione di sicurezza e igiene

La mobilitazione porta all’attenzione una questione che va oltre il semplice disagio. Una scuola deve infatti garantire a studenti, docenti e personale amministrativo condizioni adeguate di sicurezza, igiene e vivibilità. La presenza di roditori all’interno di un edificio scolastico pone inevitabilmente interrogativi sulle condizioni della struttura e sulle misure necessarie per affrontare il problema.

Quali interventi sono stati effettuati?

Adesso l’attenzione è rivolta agli enti competenti, chiamati a verificare quanto segnalato dagli studenti, chiarire le cause della situazione e indicare quali interventi siano stati già effettuati o siano programmati.

Resta da capire, inoltre, se la presenza dei topi fosse stata già segnalata in precedenza e quali provvedimenti siano stati eventualmente adottati per prevenirne il ripetersi.

Gli studenti chiedono risposte

Gli studenti hanno scelto la protesta per chiedere risposte e interventi. La loro mobilitazione riporta così al centro anche il tema più generale delle condizioni e della manutenzione degli edifici scolastici.

Ora servono interventi

Le eventuali responsabilità dovranno essere accertate dagli enti competenti. Quello che appare prioritario, però, è garantire che l’attività scolastica possa svolgersi in ambienti salubri e sicuri.

Ora servono verifiche rapide, risposte chiare e interventi concreti per affrontare la situazione segnalata al “Francesco Ferrara”.



