Asp Trapani, parte la campagna "Ascolto": i cittadini valutano i servizi sanitari

23/09/2026 10:15:00

Un questionario anonimo per raccogliere esperienze, osservazioni e suggerimenti e individuare gli aspetti dei servizi da migliorare. La compilazione è possibile online oppure presso CUP e sportelli URP.

L’ASP Trapani punta sull’ascolto dei cittadini per conoscere più da vicino la loro esperienza con i servizi sanitari e raccogliere indicazioni utili a migliorarli. È questo l’obiettivo della campagna “Ascolto”, attraverso la quale l’Azienda sanitaria provinciale invita gli utenti a compilare un nuovo questionario di valutazione.

“Ti leggo: le tue risposte sono importanti!” è il messaggio scelto per la campagna, che punta a trasformare osservazioni e suggerimenti degli utenti in indicazioni concrete per intervenire sui servizi.

«Ascoltare i cittadini significa partire dalle loro esperienze – sottolinea il Commissario Straordinario dell’ASP Trapani – per capire dove e come migliorare. Con questo questionario vogliamo raccogliere osservazioni e suggerimenti utili a rendere i servizi più vicini ai bisogni delle persone. Ogni risposta è importante e rappresenta un contributo prezioso per la nostra Azienda».

Il questionario è anonimo e volontario. Non vengono richiesti nome, cognome, recapiti o altri dati personali e sensibili. Nei campi destinati ai suggerimenti, l’ASP invita inoltre a non inserire informazioni che possano consentire di identificare sé stessi o altre persone e a non riportare dettagli clinici.

La compilazione può essere interrotta in qualsiasi momento e ciascun cittadino è libero di decidere se partecipare.

Per rispondere online è possibile inquadrare il QR code presente sulle locandine della campagna oppure accedere direttamente al questionario:

Compila il questionario “Ascolto” dell’ASP Trapani.

Per chi preferisce la modalità tradizionale, il questionario è disponibile anche in formato cartaceo presso i CUP e gli sportelli URP dell’ASP Trapani. Anche in questo caso la compilazione resta anonima e volontaria.

L’iniziativa punta così a raccogliere direttamente dalla voce degli utenti elementi utili per comprendere punti di forza e criticità dell’organizzazione dei servizi sanitari e orientare eventuali interventi di miglioramento.



