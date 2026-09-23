I vescovi siciliani a Lipari, Monsignor Raspanti: "I giovani importanti per la tramissione della fede"

23/09/2026 12:43:00

Si è svolta dal 16 al 18 settembre a Lipari la sessione dei lavori della Conferenza Episcopale Siciliana (CESi), nell’Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, sotto la presidenza dell’arcivescovo di Catania e presidente della CESi, monsignor Antonino Raspanti. Diversi i temi affrontati dai vescovi, dalla formazione del clero alla pastorale giovanile, dalla scuola alla tutela dei minori, fino alla pietà popolare e alle attività degli oratori.

Nel 2027 l’Assemblea Ecclesiale Regionale

Tra le decisioni assunte c’è l’organizzazione della prossima Assemblea Ecclesiale Regionale, in programma venerdì 12 e sabato 13 novembre 2027. Il tema scelto sarà “Trasmissione della fede e appartenenza ecclesiale”, argomento individuato anche alla luce delle riflessioni proposte da Papa Leone XIV ai vescovi italiani durante l’assemblea generale dello scorso maggio.

La preparazione dell’appuntamento sarà affidata a un gruppo di lavoro composto dai direttori di alcuni uffici pastorali regionali, tra cui Catechistico, Liturgico, Scuola e Cultura, Pastorale giovanile e vocazionale, Problemi sociali e Comunicazioni sociali. Il coordinamento sarà affidato a monsignor Luigi Renna, arcivescovo metropolita di Catania.

Formazione del clero e intelligenza artificiale

Ampio spazio è stato dedicato anche alle attività del Centro regionale per la Formazione permanente del Clero “Madre del Buon Pastore”. Per il 2026-2027 i percorsi formativi saranno incentrati su tre parole: fedeltà, fraternità e servizio.

Tra gli appuntamenti previsti c’è un corso dedicato alla comunicazione nelle parrocchie, con un focus anche sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Il percorso, in programma dal 16 al 19 novembre 2026, affronterà infatti gli aspetti tecnici e pastorali della comunicazione social e il rapporto tra IA, pericoli e risorse. Previsti inoltre corsi sulla confessione e sulla cura di sé.

Per i diaconi permanenti è stato programmato un itinerario sul tema “Diaconia e fedeltà al Vangelo. Dono da conoscere, valorizzare e sostenere”, articolato in tre incontri zonali. Proprio la diocesi di Trapani ospiterà inoltre la prossima Festa regionale dei diaconi permanenti e delle loro famiglie, fissata per il 4 luglio 2027.

A Trapani la Giornata Sacerdotale Mariana

La diocesi di Trapani sarà protagonista anche sul fronte della formazione sacerdotale. La prossima Giornata Sacerdotale Mariana sarà infatti ospitata al Santuario della Madonna di Trapani il 25 maggio 2027.

Il tema scelto sarà “Con Maria, costruttori di comunione e custodi di umanità”. L’iniziativa rientra nel programma della Commissione Presbiterale Regionale per il 2026-2027.

Un questionario sulla pietà popolare siciliana

I vescovi hanno inoltre esaminato un nuovo questionario predisposto dall’Ufficio Liturgico Regionale sulle confraternite e sulle manifestazioni della pietà popolare.

L’obiettivo è conoscere e valorizzare il patrimonio di fede che si esprime nelle diverse forme della tradizione religiosa siciliana, così da favorire percorsi di evangelizzazione e trasmissione della fede. Il questionario comprende quattro schede dedicate alle parrocchie, alla gestione delle confraternite e delle associazioni e alle feste patronali.

Padrini e madrine, i vescovi verso una scelta pastorale comune

Al centro del confronto anche il documento della CEI dedicato all’iniziazione alla vita cristiana nella prima età e all’identità dei padrini e delle madrine.

Il documento propone una riflessione sulla trasmissione della fede in un contesto socio-educativo sempre più complesso e invita le Conferenze Episcopali Regionali a elaborare una linea comune. Tra le indicazioni contenute nel testo c’è anche quella di individuare il padrino o la madrina già a partire dal Battesimo e, salvo cambiamenti imprevisti, mantenere la stessa figura di riferimento durante il percorso di crescita del bambino.

La CESi ha deciso di analizzare nella prossima sessione la situazione delle singole diocesi siciliane, con l’obiettivo di avviare un confronto e arrivare a una scelta pastorale unitaria.

Scuola, università e giovani

Sul fronte scolastico è stato presentato il programma delle iniziative per la formazione dei docenti per il nuovo anno. Tra queste il corso online gratuito “Uomini e donne responsabili, cittadini credibili”, dedicato all’etica deontologica nella figura di Rosario Livatino e alla pedagogia della cura in padre Pino Puglisi.

Per gli universitari è invece in fase di attuazione il progetto “Uni Bussola”, un’applicazione gratuita pensata per raccogliere in un unico spazio le attività rivolte agli studenti dalle parrocchie, dagli oratori, dagli studentati di ispirazione cattolica e dalle realtà diocesane: dalla preghiera alla formazione, dalle aule studio al volontariato e agli eventi comunitari.

La Pastorale giovanile ha presentato inoltre le iniziative in vista della prossima Giornata Mondiale della Gioventù, in programma a Seul dal 29 luglio al 10 agosto 2027. In Sicilia è previsto anche un appuntamento regionale il 7 e l’8 agosto.

Tra le proposte figura un corso di alta formazione in pedagogia e pastorale giovanile e un convegno regionale sugli oratori, previsto nell’ottobre 2027, per mettere a confronto esperienze e buone pratiche delle diocesi siciliane.

Tutela dei minori e delle persone vulnerabili

Nel corso della riunione è stata presentata anche la relazione del Servizio Regionale per la Tutela dei Minori e delle persone vulnerabili, aggiornata al giugno 2026.

L’attività riguarda in particolare la formazione e la sensibilizzazione di seminaristi, sacerdoti e responsabili delle attività pastorali, compresi catechisti e insegnanti. La prevenzione viene indicata come obiettivo centrale, con attenzione a ogni forma di abuso, compresi quello psicologico e l’abuso di autorità.

La collaborazione con l’associazione Meter, attraverso don Fortunato Di Noto e l’avvocata Maria Suma, riguarda sia la formazione sia la discussione e la presa in carico di alcuni casi. Tra gli impegni immediati indicati dalla CESi c’è il proseguimento della formazione nelle parrocchie, con particolare attenzione alle relazioni educative, all’affettività, ai rischi legati al mondo digitale e al sostegno ai genitori.

Le nomine

Al termine dei lavori sono state comunicate anche alcune nomine. A monsignor Raffaele De Angelis, Eparca di Piana degli Albanesi, è stata affidata la delega per la pastorale dell’Ecumenismo e del Dialogo interreligioso.

Don Antonio Carcanella, della diocesi di Caltagirone, è stato nominato coordinatore regionale dei presidenti degli Istituti diocesani per il Sostentamento del Clero, mentre don Nino Basile, dell’Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, è stato nominato direttore ad interim della Caritas regionale.

I lavori della Conferenza Episcopale Siciliana si sono conclusi a Lipari il 18 settembre 2026.



