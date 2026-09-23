Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica

» Regionale
23/09/2026 06:00:00

Cateno De Luca agita il campo largo siciliano: Crisafulli e Faraone pronti a candidarlo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-09-2026/cateno-de-luca-agita-il-campo-largo-siciliano-crisafulli-e-faraone-pronti-a-candidarlo-450.jpg

Cateno De Luca lo cercano tutti, da destra a sinistra, perché è l’ago di quella bilancia che può far vincere uno schieramento piuttosto che un altro.

 

Lo hanno capito tutti e tutti cercano di mettersi in salvo grazie a lui. De Luca non è l’ultimo arrivato, non si fa strumentalizzare da alcun politico e sceglierà garantendo a se stesso e al proprio movimento lo spazio necessario per vincere. È quella l’agibilità politica che Cateno De Luca sa di poter raggiungere. Il resto sono strategie che fanno i partiti, specie quelli che non hanno le percentuali adeguate a raggiungere un seggio all’ARS.

 

E a incidere sulle sorti della Sicilia è Mirello Crisafulli, dal 27 maggio sindaco di Enna. È stato deputato regionale, assessore regionale, deputato e senatore. Dal PCI al PD.

Crisafulli ha lanciato la candidatura a presidente di Cateno De Luca e, se così non fosse, ha deciso di candidarsi lui in prima persona. Non ha usato mezze misure Crisafulli: alla Festa dell’Unità di Villarosa ha indicato De Luca come il profilo trasversale necessario.

E quindi via alle primarie aperte, alle quali anche De Luca dovrebbe partecipare: «Se il partito (PD) non ha il coraggio di scegliere subito un nome capace di “rompere lo schieramento opposto”, allora si vada al voto tra gli iscritti».

 

Dello stesso pensiero è Davide Faraone, che dice chiaramente che sceglierebbe De Luca rispetto a Ismaele La Vardera.

Per Faraone: «La Vardera si candida sempre da solo. Parte, annuncia: “Mi candido”. Poi si gira verso la coalizione e chiede se per caso qualcuno vuole fermarlo. Ricorda quello che, prima della rissa, urla “Tenetemi, tenetemi!”, controllando però con la coda dell’occhio che qualcuno lo tenga davvero».

 

Aggiunge: «La parte più curiosa è un’altra: sostiene che ci sia qualcuno che vuole impedirgli di candidarsi. Chi? Gli alleati? I poteri forti? Il barista sotto casa? Non si capisce. E fa abbastanza sorridere che proprio lui, che giustamente rivendica di non avere paura di denunciare nessuno, stavolta non faccia nomi. Poi qualcuno dovrebbe spiegarmi perché chi si autocandida un giorno sì e l’altro pure avrebbe più diritto di stare nella coalizione di centrosinistra di Cateno De Luca, che considero un ottimo possibile candidato. Se dovessi scegliere tra i due sceglierei De Luca tutta la vita. E se ci sono più candidature, esiste perfino quell’antico e rivoluzionario strumento chiamato primarie: si candidano tutti e scelgono gli elettori. Così magari, per una volta, invece di chiedere “chi mi vuole fermare?”, chiediamo ai siciliani chi vogliono far partire».

 

De Luca: «Hanno mostrato coraggio»

Cateno De Luca li ha ringraziati pubblicamente e si è detto emozionato per gli apprezzamenti ricevuti da Faraone e Crisafulli: «La presa di posizione di Faraone arriva dopo le dichiarazioni del nostro Danilo Lo Giudice, che chiedeva agli esponenti del Campo Largo di uscire allo scoperto».

Per De Luca, «Faraone ha mostrato grande coraggio. Mi auguro che anche lui e il suo partito possano partecipare alla formazione del Governo di Liberazione. Come ho già avuto modo di dire, bisogna andare al di là delle rispettive posizioni nel panorama politico nazionale. In Sicilia dobbiamo essere in grado di decidere autonomamente, a prescindere da Roma e dalle rispettive appartenenze politiche romane. Questa autonomia decisionale rappresenta la più grande e autentica forma di libertà per i siciliani. È proprio questa l’essenza profonda del nostro progetto: dare vita a un Governo di Liberazione autonomista, civico e progressista, capace di rimettere al centro l'interesse strategico della Sicilia con De Luca Sindaco di Sicilia».









Native | 21/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2026/1789976591-0-a-marsala-torna-la-festa-del-pastore-due-giorni-tra-formaggi-musica-e-tradizione.jpg

A Marsala torna la Festa del Pastore: due giorni tra formaggi, musica e...

Native | 20/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2026/1789830828-0-marsala-progetto-volley-riparte-lunedi-e-giovedi-open-day-alla-palestra-grillo.jpg

Marsala, Progetto Volley riparte: lunedì e giovedì open day...

Native | 18/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2026/1789723655-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-porta-il-suo-cous-cous-al-cous-cous-fest.jpg

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro porta il suo cous cous al "Cous Cous...