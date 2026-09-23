Meteo Sicilia oggi 23 settembre: allerta gialla, possibili rovesci tra Trapani e Marsala

23/09/2026 08:05:00

La giornata parte tranquilla, ma l’ombrello oggi è meglio non lasciarlo troppo lontano. Mercoledì 23 settembre la Sicilia torna sotto una diffusa allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico, che questa volta comprende anche la provincia di Trapani, le Egadi, Marsala e Pantelleria.

Non significa pioggia continua per tutta la giornata. Il quadro sarà piuttosto variabile: sole e schiarite potranno alternarsi a nubi più compatte e a qualche rovescio, localmente anche temporalesco. Il classico settembre siciliano: bisogna vestirsi per almeno due stagioni contemporaneamente.

Trapani, mattina tranquilla ma rischio rovesci

A Trapani il mattino si apre con cielo poco nuvoloso e circa 21 gradi. Nel corso della giornata la temperatura salirà fino a 27-28 gradi.

Il rischio di pioggia aumenterà soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane, quando potranno svilupparsi rovesci locali. Non è prevista una giornata di maltempo continuo, ma i fenomeni potranno essere improvvisi.

Il vento soffierà soprattutto da Est e Nord-Est, generalmente moderato e più sostenuto nel corso della giornata.

Marsala, 27 gradi e qualche possibile acquazzone

Situazione molto simile a Marsala. Le temperature saranno comprese tra circa 21 e 27 gradi, con una mattinata inizialmente abbastanza stabile e maggiore variabilità nelle ore successive.

Anche qui non sono attese piogge persistenti, ma resta possibile qualche rovescio o breve temporale, soprattutto tra tarda mattinata e pomeriggio.

I venti saranno prevalentemente orientali e nord-orientali, in genere moderati.

Allerta gialla su tutto il Trapanese

La Protezione Civile ha inserito oggi in allerta gialla sia la zona nord-occidentale della Sicilia, che comprende Trapani, le Egadi e Ustica, sia quella sud-occidentale, che comprende Marsala e Pantelleria.

I rischi indicati sono quelli legati a temporali e fenomeni idrogeologici. In pratica, la possibilità è quella di piogge concentrate in poco tempo, con fenomeni molto localizzati: può piovere forte in una zona e, pochi chilometri più in là, non accadere quasi nulla.

Ed è proprio questo il tipo di giornata in cui guardare il cielo dalla finestra serve più di molte applicazioni.

Mare mosso e vento da Nord-Est

Sul fronte marittimo, tra Trapani, Marsala e le Egadi, il mare sarà generalmente mosso, con temperatura dell’acqua ancora attorno ai 25-26 gradi.

La ventilazione da Est e Nord-Est sarà più evidente soprattutto al largo e potrà aumentare temporaneamente in prossimità dei rovesci.

Sul resto della Sicilia i mari saranno in prevalenza mossi, mentre lo Ionio potrà risultare molto mosso al largo.

Nel resto della Sicilia temporali sparsi

L’instabilità interesserà oggi praticamente tutta l’Isola.

Sono previsti rovesci e temporali sparsi, con maggiore probabilità nelle zone interne, meridionali e orientali. Gli accumuli saranno generalmente contenuti, ma localmente potranno risultare più significativi.

Le temperature massime resteranno comunque miti, generalmente comprese tra 24 e 29 gradi.

Giovedì torna il sole

Il miglioramento più evidente arriverà giovedì 24 settembre.

A Trapani e Marsala sono previste condizioni decisamente più stabili, con ampie schiarite e temperature fino a 28 gradi. Il rischio di pioggia diventerà molto basso sulla Sicilia occidentale.

Sarà probabilmente la giornata migliore della settimana.

Venerdì nuovo rapido passaggio instabile

La tregua potrebbe però durare poco.

Tra giovedì sera e venerdì 25 settembre è previsto il passaggio di una nuova perturbazione, con aumento della nuvolosità e possibilità di brevi rovesci anche sulla Sicilia occidentale.

A Marsala venerdì le temperature potrebbero scendere leggermente, con massime attorno ai 25-26 gradi.

Nel weekend torna la stabilità

Da sabato 26 il tempo dovrebbe tornare più stabile su Trapani e Marsala, con maggiore presenza del sole e temperature attorno ai 26-27 gradi.

Domenica resta qualche margine di incertezza, ma al momento non si intravede una perturbazione organizzata.

In sintesi: oggi rischio temporali, giovedì miglioramento netto, venerdì nuovo breve passaggio instabile e sabato ritorno del sole.

Settembre, evidentemente, ha deciso di consegnare il meteo a puntate.



