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Cronaca

» Lotta alla droga
23/09/2026 11:59:00

Marsala, getta la droga dal finestrino alla vista dei Carabinieri: arrestato

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2026/1790157696-0-marsala-getta-la-droga-dal-finestrino-alla-vista-dei-carabinieri-arrestato.jpg

Alla vista dei Carabinieri avrebbe gettato un involucro dal finestrino dell'auto, tentando poi di allontanarsi. Dentro c'erano quasi 300 grammi di cocaina e oltre 25 grammi di hashish. Un marsalese di 43 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

 

Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo si trovava alla guida quando ha incrociato una pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio. Alla vista dei Carabinieri avrebbe lanciato dal finestrino un involucro bianco, accelerando nel tentativo di allontanarsi.

I militari hanno recuperato il pacchetto e successivamente fermato e identificato il 43enne.

 

 

All'interno dell'involucro sono stati trovati oltre 25 grammi di hashish e quasi 300 grammi di cocaina.

L'uomo è stato quindi arrestato. Dopo l'udienza di convalida, nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Le eventuali responsabilità dell'indagato dovranno essere accertate con sentenza definitiva.









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