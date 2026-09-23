Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Lettere & Opinioni
23/09/2026 16:00:00

A Castelvetrano, la proposta di sostituire piazza Escrivá, con piazza Bambini di Gaza

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2026/a-castelvetrano-la-proposta-di-sostituire-piazza-escriva-con-piazza-bambini-di-gaza-450.jpg

 Dedicare una piazza cittadina ai bambini di Gaza, seguendo l’esempio di Salerno, prima città italiana a compiere questa scelta. E’ la proposta avanzata da Maurizio Balsamo, cittadino di Castelvetrano. L’idea prevede di sostituire la targa attualmente intitolata a José María Escrivá de Balaguer, fondatore dell’Opus Dei.

 

Secondo il promotore, questo cambio toponomastico rappresenterebbe “un gesto dal forte valore simbolico”, affidando “alla memoria pubblica il ricordo delle vittime innocenti di una guerra infame e riaffermando, attraverso uno spazio della città, i valori universali della pace, della dignità e del rispetto della vita umana”.

Insomma, una scelta dal forte impatto etico al posto della celebrazione di una figura discussa. Secondo Balsamo, la città sceglierebbe di “affidare uno dei suoi spazi pubblici al ricordo di bambini innocenti, vittime di una tragedia che continua a interrogare la coscienza del mondo”, lasciando così “un piccolo gesto nella geografia di una città, ma un grande messaggio di pace, umanità e solidarietà”.

 

Questa proposta si riallaccia alla sensibilità civile già dimostrata dalla comunità locale. Nell’ottobre del 2025, Castelvetrano è stata infatti teatro di una manifestazione spontanea promossa dagli studenti delle scuole superiori, poi confluita nel Sistema delle Piazze. In quell'occasione, la protesta giovanile si è unita all’evento “Alunni in piazza”, portando sul palco le riflessioni di ragazzi e docenti. Particolarmente toccante fu l’intervento della professoressa Ermelinda Palmeri, che ricordò con commozione la sorte dei più piccoli: “Per i bambini di Gaza che muoiono non inizierà nessun anno scolastico. Questi bambini non avranno nessun futuro”.

L’intitolazione di una piazza ai bambini di Gaza potrebbe in effetti essere oggi il prosieguo naturale di quel messaggio, trasformando un’estemporanea mobilitazione studentesca in un impegno civile permanente inscritto nel cuore della città.









Native | 21/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2026/1789976591-0-a-marsala-torna-la-festa-del-pastore-due-giorni-tra-formaggi-musica-e-tradizione.jpg

A Marsala torna la Festa del Pastore: due giorni tra formaggi, musica e...

Native | 20/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2026/1789830828-0-marsala-progetto-volley-riparte-lunedi-e-giovedi-open-day-alla-palestra-grillo.jpg

Marsala, Progetto Volley riparte: lunedì e giovedì open day...

Native | 18/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2026/1789723655-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-porta-il-suo-cous-cous-al-cous-cous-fest.jpg

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro porta il suo cous cous al "Cous Cous...