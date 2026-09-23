Lavoro a Trapani e provincia: nuove offerte a Marsala, Alcamo e Calatafimi, stipendi fino a 29 mila euro

23/09/2026 10:00:00

Questa settimana il lavoro c’è. E, per una volta, anche gli annunci nuovi sono davvero nuovi. Abbiamo passato al setaccio le offerte pubblicate negli ultimi sette giorni per la provincia di Trapani, eliminando doppioni, annunci ripescati dagli aggregatori e posti che, a un controllo più attento, stavano da tutt’altra parte.

Restano opportunità concrete a Trapani, Marsala, Alcamo e Calatafimi Segesta, tra industria, sanità, agricoltura, commercio e vendita. In alcuni casi il contratto è a tempo indeterminato; in altri sono dichiarati anche gli stipendi, con Ral fino a 29 mila euro.

La verifica è aggiornata al 21 settembre 2026.

A Calatafimi tre assunzioni: manutentore, montatore e tecnico della documentazione

È Calatafimi Segesta, questa settimana, a offrire il pacchetto più consistente.

Gi Group cerca un manutentore elettromeccanico per un’azienda che opera nel settore delle gru e dei sistemi di sollevamento. Il lavoro comprende manutenzione ordinaria e straordinaria, diagnosi dei guasti, interventi su componenti meccanici ed elettrici e lettura degli schemi. Serve esperienza in ambito industriale e una buona conoscenza di elettrotecnica e meccanica. Il contratto è a tempo indeterminato, full time, con una Ral tra 26 e 28 mila euro. (Gi Group, agenzia per il lavoro)

Candidati come manutentore elettromeccanico

Nella stessa azienda si cerca anche un montatore meccanico, da impiegare nell’assemblaggio di strutture, argani, riduttori e altri componenti per gru e macchine di sollevamento. Sono richieste esperienza nel montaggio industriale, lettura del disegno tecnico e buona manualità. Il contratto è a tempo determinato in somministrazione, full time, con una Ral tra 24 e 26 mila euro. (Gi Group, agenzia per il lavoro)

Candidati come montatore meccanico

Terza possibilità: addetto alla compilazione della documentazione tecnica. Il lavoro consiste nella redazione di manuali d’uso e manutenzione, procedure operative, istruzioni di installazione e documentazione per la marcatura CE. Servono diploma tecnico o laurea breve, inglese, capacità di leggere disegni tecnici e conoscenza di Office; gradita esperienza con CAD e sistemi documentali. Il contratto è a tempo determinato diretto in azienda, con Ral tra 23 e 29 mila euro. (Gi Group, agenzia per il lavoro)

Consulta l’offerta per documentazione tecnica

Tre annunci, tre profili diversi, una sola costante: qui bisogna saper fare qualcosa. Finalmente.

A Marsala un fisioterapista a tempo indeterminato

Il Centro Serena FKT Galanti di Marsala cerca un fisioterapista da assumere con contratto a tempo indeterminato part time, 25 ore settimanali.

La retribuzione indicata su Indeed è compresa tra 1.200 e 1.300 euro al mese. Il lavoro riguarda pazienti con patologie ortopediche, neurologiche e fisiatriche e richiede laurea in Fisioterapia, iscrizione all’Ordine e competenze in terapia manuale, neuromotoria ed elettroterapia. (LinkedIn)

La candidatura può essere presentata tramite LinkedIn oppure inviando il curriculum all’indirizzo indicato dal centro, centromedicoserena@virgilio.it. (LinkedIn)

Consulta l’offerta per fisioterapista a Marsala

JYSK cerca un referente logistico a Trapani

JYSK assume a Trapani un Referente Logistico e Sales Assistant part time da 30 ore.

Il lavoro si svolge nel punto vendita di via Libica e prevede gestione del magazzino, ricezione e movimentazione della merce, ordini dei clienti e attività di vendita. L’azienda indica come riferimento il quarto livello del Ccnl Commercio, con una Ral full time di 25.047,40 euro, da riproporzionare naturalmente sulle 30 ore. Sono previsti anche bonus sulle vendite e sconti aziendali. (JYSK Lavoro)

Non viene richiesta nell’annuncio una specifica anzianità professionale, ma servono capacità organizzative, attitudine al coordinamento, flessibilità e disponibilità a un lavoro anche fisicamente attivo.

Candidati con JYSK a Trapani

Manpower cerca un vice responsabile di supermercato

Sempre a Trapani, Manpower seleziona un vice responsabile o responsabile di punto vendita per una realtà della grande distribuzione.

La persona scelta dovrà coordinare il personale, gestire ordini e stock, monitorare fatturato, margini e inventari e garantire il rispetto delle procedure di sicurezza e degli standard di servizio. È richiesta esperienza nella Gdo in ruoli di responsabilità. (Manpower)

Il contratto è full time a tempo determinato. La scheda Manpower indica una retribuzione di 8 euro l’ora, precisando però che l’inquadramento sarà commisurato all’esperienza. L’annuncio è stato pubblicato il 17 settembre ed è valido fino alla fine dell’anno. (Manpower)

Consulta l’offerta Manpower

Un elettricista per cantieri in tutta la Sicilia

Randstad cerca a Trapani un elettricista per un’azienda del settore impiantistico.

Il contratto iniziale è a tempo determinato, con finalità di inserimento stabile, Ccnl metalmeccanico. L’orario è full time, 40 ore settimanali, e il lavoro si svolgerà nei cantieri in tutta la Sicilia. Sono compresi vitto, alloggio e rientri al domicilio. La Ral indicata è tra 22 e 28 mila euro. (Randstad)

Sono richiesti almeno due anni di esperienza.

Consulta l’offerta Randstad per elettricista

Ad Alcamo Rallo cerca un responsabile della produzione agricola

La società agricola Rallo cerca ad Alcamo un responsabile della produzione agricola primaria.

La figura dovrà pianificare e coordinare le attività nei vigneti e negli oliveti, organizzare le squadre di lavoro, programmare potature, concimazioni, irrigazione, trattamenti e raccolta e collaborare alla gestione dei costi di produzione. È un ruolo full time e in presenza. (LinkedIn)

Servono solide competenze agronomiche, esperienza nella gestione operativa delle attività agricole, capacità di utilizzare macchinari e strumenti digitali e attitudine alla gestione del personale.

Contratto e retribuzione non vengono indicati pubblicamente nell’annuncio. E qui, purtroppo, torna una vecchia tradizione del mercato del lavoro: raccontare per filo e per segno cosa bisogna fare e lasciare il compenso all’ultima puntata. (LinkedIn)

Consulta l’offerta di Rallo ad Alcamo

A Trapani stage nel fashion retail: 650 euro al mese

Gifrab Italia cerca una persona da inserire in stage come addetto alle vendite in uno dei propri store di Trapani.

Il tirocinio dura sei mesi, è full time per 40 ore settimanali su sei giorni e prevede un rimborso spese di 650 euro al mese. La persona selezionata sarà formata nell’assistenza alla clientela, vendita, post vendita, gestione delle promozioni e organizzazione di negozio e magazzino. (LinkedIn)

Tra i requisiti ci sono interesse per il fashion retail, capacità relazionali e organizzative e conoscenza di Microsoft Office. La posizione risulta presente anche nella sezione carriere del gruppo. (LinkedIn)

Consulta lo stage Gifrab a Trapani

A Marsala cercasi promoter, anche senza esperienza

Osmosea, azienda che vende depuratori d’acqua domestici, cerca un Sales Promoter a Marsala.

Il lavoro si svolge nelle farmacie partner e consiste nel presentare i prodotti, fornire informazioni ai clienti e raccogliere contatti commerciali. L’azienda dichiara di valutare anche candidati senza esperienza, purché predisposti al contatto con il pubblico. (LinkedIn)

È previsto un compenso fisso più incentivi sulle vendite, ma cifre e forma contrattuale verranno definite durante il colloquio. Per candidarsi è possibile utilizzare LinkedIn oppure contattare il numero indicato dall’azienda nell’annuncio. (LinkedIn)

Consulta l’offerta Osmosea a Marsala

Prima di candidarsi

Tutte le offerte indicate risultavano attive al momento della verifica. Possono naturalmente essere ritirate dalle aziende una volta raggiunto un numero sufficiente di candidature.

Conviene quindi utilizzare sempre la pagina originale, controllare nuovamente sede, contratto, orario e retribuzione e diffidare di richieste di denaro per partecipare a una selezione.

Perché cercare lavoro è già un lavoro. Almeno evitiamo gli straordinari inutili.



