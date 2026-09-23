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» Dalla Regione
23/09/2026 02:00:00

Raccolta differenziata, 3,5 milioni dalla Regione per quattro comuni: 400 mila euro a Salemi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-09-2026/raccolta-differenziata-3-5-milioni-dalla-regione-per-quattro-comuni-400-mila-euro-a-salemi-450.jpg

Ci sono anche 400 mila euro per il Comune di Salemi nel piano da 3,5 milioni di euro stanziato dalla Regione Siciliana per il potenziamento dei sistemi di raccolta differenziata. Le risorse, finanziate nell’ambito dell’azione 2.6.2 del Pr Fesr Sicilia 2021-2027, riguardano complessivamente quattro Comuni: Piedimonte Etneo, Balestrate, Salemi e Caltabellotta.

 

Il finanziamento per Salemi

Per il Comune di Salemi, nel Trapanese, il contributo ammonta a 400 mila euro e sarà destinato alla fornitura di attrezzature necessarie al potenziamento e all’adeguamento del Centro comunale di raccolta di contrada Cuba.

L’intervento rientra nel progetto del Siru Sicilia Occidentale, insieme a quelli previsti per Balestrate e Caltabellotta, per un finanziamento complessivo di un milione di euro.

 

Gli altri Comuni coinvolti

A Balestrate, in provincia di Palermo, sono stati assegnati 218 mila euro per la realizzazione di un comparto sistematico dedicato alla raccolta differenziata selettiva, con un meccanismo premiante per incentivare i comportamenti ecosostenibili.

A Caltabellotta, in provincia di Agrigento, andranno invece quasi 432 mila euro per la fornitura di attrezzature destinate al potenziamento e all’adeguamento del centro comunale di raccolta di via Triocola.

Il finanziamento più consistente riguarda il Comune di Piedimonte Etneo, nel Catanese, al quale sono stati assegnati quasi 2,5 milioni di euro per il progetto “Eco-Isole Intelligenti: il Siru Ionico Etneo fa la differenza”.

 

La strategia della Regione

I contributi sono stati approvati dal dipartimento dell’Acqua e dei rifiuti dell’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità attraverso due distinti decreti.

Gli interventi sono stati individuati al termine della fase di concertazione con le coalizioni territoriali e i Comuni capifila, in coerenza con gli obiettivi del Fesr dedicati alla transizione verso un’economia circolare e a un uso più efficiente delle risorse.

 

Colianni: «Risorse concrete per migliorare i servizi»

«Si tratta di risorse concrete – afferma l’assessore regionale Francesco Colianni – che permetteranno ai Comuni di potenziare i servizi di raccolta differenziata, in linea con gli obiettivi di transizione verso un'economia circolare che il governo Schifani persegue con determinazione su tutto il territorio siciliano».

Secondo Colianni, la strategia, coerente con il Piano rifiuti della Regione, punta a migliorare i servizi destinati ai cittadini e a ridurre i costi, con ricadute positive anche sul piano ambientale. L’assessore ha inoltre sottolineato il lavoro svolto dal dipartimento dell’Acqua e dei rifiuti.

 

I decreti regionali

Il decreto relativo al Siru Sicilia Occidentale, che comprende i progetti di Balestrate, Salemi e Caltabellotta, è disponibile sul sito della Regione Siciliana.

Il provvedimento relativo al Siru Ionico Etneo, con il finanziamento destinato a Piedimonte Etneo, è disponibile sul sito della Regione Siciliana.









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