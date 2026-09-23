Servizio Civile in Comune: a Mazara al via InformaGiorvani e InformaLavoro

23/09/2026 19:45:00

Ha preso il via al Civic Lab – Laboratorio Innovazione Urbana il progetto “Servizio Civile in Comune”, promosso dall’amministrazione comunale attraverso la collaborazione con Anci Sicilia e Scanci. L’iniziativa è coordinata dal 5° Settore comunale, Servizio Politiche Giovanili e Partecipazione del Comune di Mazara, e punta a rafforzare i servizi rivolti alle nuove generazioni.

Il progetto nasce con l’obiettivo di consolidare le relazioni tra Comune, enti, imprese e tessuto sociale, offrendo ai giovani informazioni sulle opportunità di lavoro, formazione, volontariato e partecipazione. Tra gli obiettivi anche quello di intercettare le opportunità offerte dalla progettazione europea e, soprattutto, di creare un canale di ascolto diretto delle esigenze dei giovani cittadini.

Tra le prime attività è prevista la collaborazione con il Centro per l’Impiego, con l'intento di costruire una rete più efficace tra istituzioni, imprese e giovani, favorendo la circolazione delle informazioni e l’incontro tra domanda e offerta di lavoro sul territorio.

“Il Servizio Civile in Comune rappresenta un'importante occasione per rafforzare i servizi rivolti ai giovani e, allo stesso tempo, per ascoltare direttamente le loro esigenze”, dichiara l’assessore comunale alla Partecipazione e alle Politiche Giovanili Gianfranco Casale, annunciando l’avvio del progetto.

Sono quattro, al momento, i giovani selezionati attraverso il bando pubblico già impegnati nel servizio per 25 ore settimanali: Chiara Bono, Caterina Mezzapelle, Livia Figuccia e Davide Di Matteo. In questa prima fase stanno seguendo il percorso di formazione, prendendo conoscenza dello Sportello e contribuendo alla pianificazione delle attività.

Nel programma formativo è prevista anche una trasferta a Ragusa, dove i partecipanti potranno conoscere da vicino l'organizzazione e il funzionamento di uno Sportello Informagiovani già operativo.

Conclusa la formazione, saranno aperti al pubblico i servizi InformaGiovani e InformaLavoro, destinati a offrire accoglienza e informazioni sui servizi disponibili, orientamento scolastico e professionale, supporto nella redazione dei curriculum vitae, workshop di orientamento, sostegno alla creazione di reti sociali e informazioni sulle opportunità di mobilità internazionale.

Il progetto prevede inoltre attività di animazione giovanile e la valorizzazione delle competenze artigianali, attraverso l'attivazione di laboratori specifici.

Una parte delle attività sarà invece realizzata presso il Palazzo della Legalità, nell'ambito dei servizi socio-educativi, con iniziative di accoglienza e orientamento finalizzate anche alla prevenzione della dispersione scolastica.

I quattro partecipanti hanno accolto con entusiasmo l'avvio dell'esperienza, sottolineando la volontà di mettere le proprie competenze a disposizione della comunità.

“Abbiamo tantissima voglia di fare e mettere le nostre competenze a disposizione della comunità. Trattandosi del primo anno in cui viene attivato questo servizio, speriamo davvero che il nostro contributo possa fare da apripista e gettare basi solide per il futuro. Ci auguriamo che lo sportello diventi un punto di riferimento per far avvicinare e partecipare sempre più giovani”, affermano i ragazzi coinvolti nel progetto.



