Marsala Calcio, parte l’iter per la gestione dello stadio. Incontro al Comune

23/09/2026 11:13:00

Incontro a Palazzo Comunale di Marsala tra l'Amministrazione Patti e la Società sportiva “Marsala Calcio 1912” per la futura gestione dello Stadio Municipale “Lombardo Angotta”.

E ciò, alla luce della volontà espressa dal presidente della SSD Angelo Casa, volta ad avviare una vera e propria modernizzazione complessiva dell'impianto, con investimenti adeguati alle ambizioni sportive del “Marsala Calcio”.

La sindaca Andreana Patti: “Ben venga una riqualificazione dello Stadio che vada nella direzione dell'interesse pubblico del progetto che la Società sportiva sottoporrà alla nostra valutazione. La normativa in materia è chiara ed è la stessa che seguiremo nell’affidamento della gestione dell’impianto, avendo cura di soddisfare sia le sue finalità sportive che quelle sociali”.



