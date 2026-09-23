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» Dai Comuni
23/09/2026 11:13:00

Marsala Calcio, parte l’iter per la gestione dello stadio. Incontro al Comune

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Incontro a Palazzo Comunale di Marsala tra l'Amministrazione Patti e la Società sportiva “Marsala Calcio 1912” per la futura gestione dello Stadio Municipale “Lombardo Angotta”. 

 

E ciò, alla luce della volontà espressa dal presidente della SSD Angelo Casa, volta ad avviare una vera e propria modernizzazione complessiva dell'impianto, con investimenti adeguati alle ambizioni sportive del “Marsala Calcio”.

 

 La sindaca Andreana Patti: “Ben venga una riqualificazione dello Stadio che vada nella direzione dell'interesse pubblico del progetto che la Società sportiva sottoporrà alla nostra valutazione. La normativa in materia è chiara ed è la stessa che seguiremo nell’affidamento della gestione dell’impianto, avendo cura di soddisfare sia le sue finalità sportive che quelle sociali”.

 









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