La Sagra dell'Uva e del Vino chiude "Petrosino di Mare e di Vino 2026". Il video

23/09/2026 14:30:00

Si è concluso con la Sagra dell’Uva e del Vino il calendario estivo “Petrosino di Mare e di Vino 2026”, la rassegna che dal 18 luglio al 20 settembre ha proposto a Petrosino un programma di appuntamenti dedicati alla musica, al teatro, alla cultura, allo sport e alle tradizioni del territorio.

Per tre giorni il centro cittadino è stato animato da visitatori e cittadini, tra profumi, sapori, musica e momenti di condivisione. Un appuntamento che ha messo al centro il vino non soltanto come prodotto della terra, ma come elemento della storia e dell’identità della comunità.

Il vino come patrimonio del territorio

La Sagra, organizzata dalla Pro Loco Petrosino, ha raccontato il legame tra il vino e il territorio attraverso le tradizioni agricole, il lavoro nelle campagne e le storie delle famiglie che da generazioni sono legate alla viticoltura.

Un patrimonio che, attraverso la manifestazione, è stato proposto anche come occasione di promozione del territorio e di valorizzazione delle sue produzioni.

La masterclass di AIS Trapani

Tra gli appuntamenti della manifestazione anche la masterclass organizzata da AIS Trapani, dedicata alla cultura e alla conoscenza del vino. Un momento di approfondimento che ha affiancato agli appuntamenti più legati alla festa e alla tradizione un'occasione di confronto e divulgazione sul mondo enologico.

Alla realizzazione della Sagra hanno contribuito inoltre cantine, produttori, associazioni, artisti e diverse realtà del territorio.

Il bilancio del sindaco Giacomo Anastasi

«Con la Sagra dell’Uva e del Vino si conclude un calendario che ha cercato di valorizzare le diverse espressioni della nostra comunità, dal mare alle tradizioni agricole, dalla cultura all’intrattenimento», dichiara il sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi.

«La Sagra non è soltanto folclore o un semplice momento di festa, ma un’iniziativa che racconta la vocazione e l’identità del nostro territorio, il lavoro delle nostre campagne e la storia che lega Petrosino al vino. Abbiamo voluto chiudere la programmazione estiva con un appuntamento che rappresentasse pienamente ciò che siamo, attraverso le nostre tradizioni, i nostri produttori e la partecipazione della comunità».

Il sindaco ha quindi rivolto un ringraziamento alla Pro Loco, alle associazioni, ai produttori, agli artisti e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione degli eventi.

Un'estate tra mare, cultura e tradizioni

Dal 18 luglio al 20 settembre, i diversi appuntamenti di “Petrosino di Mare e di Vino 2026” hanno accompagnato la comunità in un percorso fatto di partecipazione e condivisione, con l'obiettivo di promuovere il territorio e rafforzare il legame con le sue identità e tradizioni.

Con la conclusione della Sagra dell’Uva e del Vino cala così il sipario sulla programmazione estiva: un calendario che ha attraversato le piazze e il territorio di Petrosino, tra mare, filari, cultura, spettacoli e occasioni di incontro.



