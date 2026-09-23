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Cultura
23/09/2026 15:31:00

Misiliscemi, OpenAIS diventa Wine Pop Fest: domenica la quarta edizione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2026/misiliscemi-openais-diventa-wine-pop-fest-domenica-la-quarta-edizione-450.jpg

Il vino come prodotto, ma anche come possibile leva per il turismo della provincia di Trapani. È uno dei temi della quarta edizione di OpenAIS Trapani, che quest’anno cambia formula e diventa Wine Pop Fest. L’appuntamento è per domenica 27 settembre, dalle 10.30 alle 22, all’Agriturismo Vultaggio di Misiliscemi. 

La manifestazione è organizzata dalla delegazione trapanese dell’Associazione Italiana Sommelier. La giornata si aprirà con una tavola rotonda dedicata all’enoturismo, alla quale parteciperanno amministratori e rappresentanti del settore vitivinicolo, turistico e agricolo. A seguire saranno consegnati gli attestati ai nuovi sommelier e verranno premiati i vini del concorso “Vino Vivo, i bianchi della costa d’Occidente”.

Degustazioni e cucina

Dalle 12 apriranno i banchi d’assaggio, con vini e altre produzioni agroalimentari. In programma anche due cooking show: alle 12.30 con Costantin Popa del K Sushi-Ya di Trapani e alle 16 con Carmelo Trentacosti, chef del ristorante MEC di Palermo. Dalle 14 sono previste attività per i bambini. 

La parte forse più interessante, oltre alle degustazioni, è quella che prova a collegare il vino al territorio. Alle 18 è prevista una visita all’abbeveratoio di Misiliscemi, in collaborazione con l’associazione locale.

Alle 18.30 spazio invece a “Vino & Libri”, con le scrittrici Myriam Leone e Maria Elisa Aloisi, mentre dalle 19 partirà il Mixology Party.

In chiusura si parla di Marsala

Alle 21 è prevista la degustazione “I vitigni del Marsala”, guidata da cinque sommelier e introdotta da Ignazio Perez, Miglior Sommelier del Marsala 2025

Il biglietto intero costa 25 euro e comprende l’accesso ai banchi food e vino; il ridotto dai 5 ai 17 anni costa 15 euro. Cooking show e alcune degustazioni richiedono invece una prenotazione e un ticket separati. Il programma completo e le modalità di acquisto sono pubblicati sul sito di AIS Trapani



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