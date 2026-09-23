Marsala, “Senza onore”: Enzo Mignosi racconta settant’anni di mafia alla Società Canottieri

23/09/2026 18:15:00

Settant’anni di mafia, osservati da un cronista che per oltre tre decenni ne ha seguito guerre, processi, stragi e arresti. Sabato 26 settembre, alle 18, alla Società Canottieri Marsala, il giornalista Enzo Mignosi presenta Senza onore. 70 anni di mafia, intrighi, misteri, il suo nuovo libro pubblicato da Minerva Edizioni.

A dialogare con Mignosi saranno Fernando Asaro, procuratore della Repubblica di Marsala, e Roberto Piscitello, procuratore aggiunto della Repubblica di Milano. Introduce il presidente della Società Canottieri Renzo Carini; sono previsti i saluti della sindaca di Marsala Andreana Patti.

La mafia raccontata con gli occhi del cronista

Senza onore parte dal summit del 1957 all’Hotel delle Palme di Palermo e arriva fino alla cattura degli ultimi grandi latitanti di Cosa Nostra. In mezzo c’è una lunga parte della storia siciliana e italiana: il sacco di Palermo, le guerre di mafia, l’ascesa dei corleonesi, la nascita del pool antimafia, Buscetta e il maxiprocesso, fino alle stragi del 1992 e 1993 e alle successive inchieste.

Mignosi sceglie di raccontare questi settant’anni con il linguaggio e la struttura del romanzo, mettendo a frutto l’esperienza di una lunga carriera trascorsa a seguire sul campo la cronaca mafiosa e giudiziaria siciliana. Il libro si concentra anche sulle zone d’ombra rimaste attorno ad alcuni dei passaggi più drammatici della storia di Cosa Nostra, distinguendo i fatti accertati dagli interrogativi e dalle convinzioni maturate dall’autore. In una recente presentazione a Palermo, lo stesso Mignosi ha spiegato di aver lavorato su «fatti oggettivi», collegandoli poi attraverso una propria lettura degli eventi.

Trentacinque anni a raccontare la Sicilia per il Corriere

Palermitano, 74 anni, Mignosi è stato per 35 anni corrispondente dalla Sicilia del Corriere della Sera. Ha seguito direttamente la seconda guerra di mafia, l’arrivo dei primi collaboratori di giustizia, il maxiprocesso, le stragi di Capaci e via D’Amelio e i grandi procedimenti giudiziari che hanno attraversato Palermo negli ultimi decenni.

Il volume, uscito il 2 settembre, arriva a Marsala dopo altri incontri in Sicilia. Proprio il 24 settembre, due giorni prima dell’appuntamento alla Società Canottieri, Mignosi sarà tra Erice e Trapani per una giornata promossa dall’Associazione Antiracket e Antiusura, con studenti, magistrati e investigatori.

A Marsala il confronto con Asaro e Piscitello offrirà dunque un ulteriore livello di lettura: da una parte il racconto di chi quella stagione l’ha seguita da cronista, dall’altra lo sguardo di due magistrati impegnati oggi negli uffici giudiziari.

L’appuntamento è sabato 26 settembre alle 18, nella sede della Società Canottieri Marsala, Lungomare Boeo 9.



