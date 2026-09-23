Marsala, migliaia di presenze per la sesta edizione de Il Mare colore dei Libri

23/09/2026 10:08:00

Circa tremila ticket gratuiti e oltre mille ingressi liberi da Porta Nuova. Sono i numeri comunicati dagli organizzatori al termine della sesta edizione de “Il Mare colore dei Libri”, il festival organizzato da Navarra Editore con l'associazione Fermenti negli spazi del Parco Archeologico di Lilibeo a Marsala.

La manifestazione ha proposto incontri con autori, presentazioni, laboratori per bambini, musica, mostre e iniziative dedicate all'ambiente e all'archeologia.

«Anche quest'anno Il Mare colore dei Libri ha registrato un'ampia partecipazione all'interno del Parco Archeologico Lilibeo», afferma la direttrice del Parco, Anna Occhipinti, sottolineando la possibilità di utilizzare il sito anche come spazio per iniziative culturali.

Positivo anche il bilancio dell'editore Ottavio Navarra, che parla dell'edizione con la maggiore partecipazione tra le sei organizzate finora e sottolinea la presenza di pubblico proveniente anche da altri centri del territorio.

Gli incontri al Parco archeologico

Il Giardino storico del Museo regionale Lilibeo ha ospitato il Villaggio della Piccola Editoria e l'Agorà delle Associazioni. Tra gli ospiti degli incontri Salvo Toscano, Claudio Fava, Salvo Piparo, Fernando Asaro, Tanino Bonifacio e Sergio Barducci.

Uno degli appuntamenti è stato dedicato agli 80 anni della Repubblica italiana, con Emanuele Lauria, Ester Rizzo e Flora Mondello. Spazio anche alla musica, con gli omaggi a Francesco Guccini e ai Beatles, e a diversi reading.

Per i più piccoli le attività si sono concentrate al Baglio Tumbarello, con letture, laboratori e giochi organizzati insieme alle associazioni coinvolte nel festival.

Dalla Biblioteca Famà alle iniziative sul territorio

Nel corso della manifestazione è stata inaugurata anche la Biblioteca Famà, costituita dai volumi donati dalla famiglia al Parco. Tra le altre iniziative, la mostra “Maschere dell'America Latina”, curata da Salvatore Inguì per l'associazione Finestre sul Mondo, l'osservazione astronomica organizzata da ORSA e la passeggiata con i cani promossa dall'OIPA di Marsala.

Il programma era stato preceduto da “Pagine in cammino”, con appuntamenti in diverse zone di Marsala: dalle attività del CEA Lilibeo dedicate alle saline, alla Posidonia e agli ecosistemi costieri fino all'inaugurazione della prima Big Bench della provincia di Trapani e ai laboratori organizzati ad Amabilina e Terrenove.

La sesta edizione si chiude così con numeri che, secondo gli organizzatori, confermano una crescita della partecipazione rispetto alle precedenti edizioni.



