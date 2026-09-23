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Cultura
23/09/2026 15:12:00

Marsala, le Giornate del Patrimonio a Lilibeo tra nuovi restauri e visite serali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2026/1790169251-0-marsala-le-giornate-del-patrimonio-a-lilibeo-tra-nuovi-restauri-e-visite-serali.jpg

Non soltanto reperti da conservare, ma luoghi da recuperare e rendere nuovamente leggibili. È su questo terreno che il Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio 2026, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre.

Il programma marsalese mette infatti al centro alcuni interventi appena conclusi: il restauro dei mosaici e dell’atrio tetrastilo dell’Insula I, la musealizzazione delle tombe dipinte della Plateia Aelia e la valorizzazione di siti come le Latomie dei Niccolini e Santa Maria della Grotta.

Accanto agli approfondimenti ci sarà spazio anche per le visite: sabato sera Museo Lilibeo e Plateia Aelia saranno aperti fino a mezzanotte, con biglietto simbolico di un euro.

I restauri dell'Insula I e le tombe della Plateia Aelia

Il primo appuntamento è per sabato 26 settembre alle 17, nella Sala Honor Frost del Museo Lilibeo, con l'incontro “Storie di Rinascita al Parco di Lilibeo”.

Saranno presentati al pubblico i restauri appena conclusi dei mosaici e dell'atrio tetrastilo dell'Insula I e il lavoro di musealizzazione delle tombe dipinte della Plateia Aelia.

A raccontare gli interventi saranno la direttrice del Parco Anna Occhipinti, il restauratore Giuseppe Inguì, il direttore dei lavori Mario Costa e gli archeologi Maria Grazia Griffo e Marco Correra. La partecipazione alla conferenza è gratuita. Il programma pubblicato per le GEP conferma orari, interventi e protagonisti dell'incontro.

Il tema si lega direttamente a quello scelto quest'anno per le Giornate Europee del Patrimonio: “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”. A Lilibeo la questione diventa molto concreta: restaurare significa non soltanto mettere in sicurezza ciò che rimane della città antica, ma creare le condizioni perché quei resti possano tornare a essere compresi e visitati.

Sabato sera Lilibeo si visita fino a mezzanotte

Dalle 21 alle 24, con ultimo ingresso alle 23, è prevista l'apertura serale straordinaria.

Saranno due i percorsi proposti: “Visita sotto le stelle” alla Plateia Aelia, con accesso da Piazza della Vittoria, e “Magiche Atmosfere” al Museo Archeologico Regionale Lilibeo, con ingresso dal Lungomare Boeo 30.

Per l'apertura serale il biglietto avrà il costo simbolico di 1 euro

È anche un modo diverso di attraversare un'area archeologica che negli ultimi anni ha progressivamente ampliato le occasioni di fruizione oltre gli orari ordinari, utilizzando aperture serali e percorsi tematici per collegare il museo alle aree archeologiche esterne.

Domenica alle Latomie dei Niccolini e a Santa Maria della Grotta

Il programma proseguirà domenica 27 settembre, dalle 10 alle 13, con le visite didattiche curate da ArcheOfficina.

Questa volta l'attenzione si sposterà su due siti esterni al Museo: le Latomie dei Niccolini e la Chiesa di Santa Maria della Grotta. Entrambi fanno parte dei luoghi archeologici esterni gestiti per le visite da ArcheOfficina; nel periodo invernale, iniziato il 16 settembre, la domenica risultano normalmente visitabili anche nella fascia dalle 10 alle 13. 

Le visite delle GEP serviranno però soprattutto a raccontare la storia dei due luoghi e gli interventi che ne stanno accompagnando la valorizzazione.

Due giorni per vedere cosa cambia nel Parco

Il programma marsalese interpreta così le Giornate Europee del Patrimonio partendo dai cantieri e dai luoghi che stanno cambiando. Non soltanto una serie di aperture straordinarie, dunque, ma l'occasione per capire come si restaura un'area archeologica, cosa significa musealizzare una tomba dipinta e in quale modo siti meno conosciuti possono tornare nel circuito delle visite.

Per informazioni, ticket e prenotazioni è possibile contattare ArcheOfficina all'indirizzo lilibeo@archeofficina.com o al numero 351 4849420, recapiti indicati anche dal Parco Archeologico di Lilibeo per i siti esterni.



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