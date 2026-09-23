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Cultura
23/09/2026 13:31:00

Il trapanese Daniele Maiorana al Festival del Calcio Italiano di Arezzo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2026/il-trapanese-daniele-maiorana-al-festival-del-calcio-italiano-di-arezzo-450.jpg

Il trapanese Daniele Maiorana sarà tra gli ospiti della XV edizione del Festival del Calcio Italiano e dello Sport di Arezzo, nell'ambito del Festival della Letteratura del Calcio e dello Sport. Il 29 ottobre, alle 17, presenterà il suo libro “Dentro la mente del giovane portiere. Il metodo innovativo di allenamento mentale del numero 1”.

Nelle quindici edizioni della manifestazione è la prima volta che un autore trapanese viene invitato a presentare un proprio libro.

 

Il volume è dedicato al lavoro mentale con i giovani portieri e nasce dall'esperienza maturata da Maiorana nel mental coaching applicato al ruolo del numero uno. Durante l'incontro di Arezzo si parlerà del percorso che ha portato alla realizzazione del libro e delle metodologie utilizzate nell'allenamento mentale dei giovani atleti.

 

«È motivo di particolare soddisfazione poter portare Trapani e il lavoro sviluppato sul nostro territorio in una manifestazione di riferimento nazionale per la letteratura e la cultura sportiva», afferma Maiorana.

 

L'appuntamento è fissato per il 29 ottobre alle 17 ad Arezzo, all'interno del programma della quindicesima edizione del Festival.



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