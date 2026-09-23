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Cronaca
23/09/2026 09:21:00

Buongiorno24 del 23 Settembre 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2026/buongiorno24-del-23-settembre-2026-450.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e capire i fatti più importanti del giorno.

Il primo piano di oggi è dedicato alla scuola. Ospite di Buongiorno24 è Mimmo Turano, assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale. Partiamo inevitabilmente da quanto accaduto alla scuola media Pipitone di Marsala, dove un’alunna di terza media ha impugnato un coltello contro una compagna. A fermarla è stato un collaboratore scolastico. La ragazza è stata sospesa, sono intervenuti i Carabinieri e sono stati attivati servizi sociali e supporto psicologico. Un episodio che arriva pochi mesi dopo quello di San Vito Lo Capo e che apre una questione più ampia sul disagio degli adolescenti, sulla prevenzione e sugli strumenti che la scuola ha a disposizione. Turano ha indicato tra le priorità gli sportelli di ascolto con psicologi e personale specializzato.

https://www.tp24.it/2026/09/23/scuola/marsala-il-coltello-alla-pipitone-il-bidello-ferma-l-alunna-il-precedente-di-san-vito/239717

 

Proprio Turano è stato ieri a Trapani per incontrare i dirigenti scolastici della provincia. Sul tavolo ci sono problemi molto concreti: edilizia scolastica, studenti con disabilità, trasporti nelle isole minori, sicurezza, personale amministrativo. L’assessore ha spiegato di voler raccogliere direttamente dai presidi le esigenze delle scuole per trasformarle, dove possibile, in interventi regionali. È anche da qui che parte la nostra conversazione di oggi.

https://www.tp24.it/2026/09/23/scuola/scuola-turano-incontra-i-presidi-a-trapani-io-oggi-faccio-l-alunno-ditemi-cosa-serve/239712

 

Poi la sanità trapanese e i suoi conti. Tp24 è entrata nel bilancio 2025 dell’Asp e nella relazione del Collegio sindacale. I costi della produzione sono cresciuti di oltre 60 milioni di euro in un solo anno. Pesano l’aumento della spesa farmaceutica, le convenzioni esterne, l’assistenza socio-sanitaria e soprattutto la carenza di personale, che obbliga l’Azienda a un ricorso consistente a straordinari e contratti flessibili. L’Asp chiude il 2025 con un risultato negativo di 11,5 milioni, previsto però nell’ambito della programmazione regionale. La domanda è capire non soltanto quanto si spende, ma perché il sistema costa sempre di più.

https://www.tp24.it/2026/09/23/sanita/asp-trapani-perche-i-costi-sono-aumentati-di-60-milioni-in-un-anno/239720

 

Sul fronte dell’antimafia c’è una novità giudiziaria importante. È diventata definitiva la condanna a 12 anni di carcere per Domenico Centonze, 51 anni, coinvolto nell’indagine che nel dicembre 2024 portò a 18 misure cautelari tra Marsala e Mazara. La condanna pronunciata con rito abbreviato dal gup di Palermo non è stata impugnata. Intanto prosegue davanti al Tribunale di Marsala il processo per gli imputati che hanno scelto il rito ordinario.

https://www.tp24.it/2026/09/23/antimafia/mafia-definitiva-la-condanna-a-12-anni-di-carcere-per-domenico-centonze/239728

 

Parliamo anche dell’aeroporto di Trapani-Birgi. Il presidente di Airgest Salvatore Ombra annuncia circa 13,5 milioni di euro di lavori per il restyling dello scalo, a partire dal sistema bagagli e dall’area check-in. Secondo Ombra, il traffico passeggeri registra una crescita intorno al 30 per cento. Nell’intervista a Rmc101 il presidente di Airgest affronta anche il tema del proprio futuro politico e non esclude una candidatura alle prossime elezioni regionali.

https://www.tp24.it/2026/09/23/aeroporto-di-trapani/birgi-cresce-del-30-ora-il-restyling-ombra-apre-a-una-candidatura-alle-regionali/239723

 

E attenzione oggi anche al meteo. La provincia di Trapani è interessata da un’allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico. La giornata sarà variabile, con schiarite alternate a possibili rovesci soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane, anche tra Trapani e Marsala.

https://www.tp24.it/2026/09/23/meteo/meteo-sicilia-oggi-23-settembre-allerta-gialla-possibili-rovesci-tra-trapani-e-marsala/239730

 

Infine San Vito Lo Capo. Oggi al Cous Cous Fest, alle 18.30 al Bia Theatre, si parla de “Il Paradiso Salvato”, il documentario che racconta la battaglia che all’inizio degli anni Settanta impedì la realizzazione di un grande polo petrolchimico lungo la costa tra San Vito Lo Capo e Custonaci. Una storia del passato che pone una domanda ancora attuale: quale modello di sviluppo scegliere per il territorio?

https://www.tp24.it/2026/09/23/cultura/cous-cous-fest-oggi-il-talk-sul-paradiso-salvato-quando-il-territorio-che-disse-no-al-petrolchimico/239725

 

Buongiorno24 è l’appuntamento quotidiano della redazione di Tp24 per mettere in ordine le notizie, approfondirle e fornire a lettori e ascoltatori gli strumenti per capire cosa accade nel territorio. Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 9.45, in diretta su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101.

 









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