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Cronaca
23/09/2026 07:05:00

23 Settembre: Meloni attacca Mattarella, l'Istat boccia il governo, show Trump all'Onu

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2026/1790140235-0-23-settembre-meloni-attacca-mattarella-l-istat-boccia-il-governo-show-trump-all-onu.jpg

E' il 23 Settembre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei giornali.

 

L’Istat ha certificato per il 2025 un rapporto deficit/Pil del 3,1 per cento: meglio che nel 2024, ma non abbastanza buono per gli standard Ue. La premier ha reagito dicendo che forse l’istituto «sottostima gli italiani o il governo e questo mi dispiace»
• Trump ha parlato all’assemblea generale dell’Onu: ha lanciato l’ennesimo ultimatum all’Iran, ha fatto arrabbiare i cubani dicendo che il loro è uno stato fallito, ha elencato i record del suo governo, ha proposto di chiamare l’Ai «superintelligenza»
• A New York, rispondendo a una domanda, Trump ha detto che Putin «deve mettere fine alla guerra», e ha visto Zelens’kyj, che si è detto pronto a incontrare il russo in qualsiasi momento
• Nel suo ultimo intervento da segretario dell’Onu, Guterres ha evocato «lo spettro della pulizia etnica nella Cisgiordania occupata» e elogiato Francesca Albanese
• L’amministrazione Trump ha lanciato la Trump Tv per coprire gli eventi presidenziali, visto che i media tradizionali da qualche giorno si rifiutano di farlo


• Oggi, quando in Italia sarà sera, Xi Jinping atterrerà negli Usa per la sua visita di Stato
• Dopo quasi dieci giorni di chiusura, l’Arabia Saudita ha riaperto l’oleodotto Est-Ovest
• L’Ue ha raggiunto un accordo commerciale di libero scambio con le Filippine
• Sul tema scuola Meloni, intervistata da Vespa, ha polemizzato con Mattarella dicendo che il presidente «quando era ministro dell’Istruzione redigeva circolari invitando a distribuire gli alunni stranieri»
• Un bambino di 7 anni è morto investito da un’auto mentre andava a scuola in bici, ieri a Torino. Indossava il casco e stava pedalando accanto al padre sulla ciclabile
• A dieci mesi dall’allontanamento dei figli, la famiglia del bosco ha passato alcune ore riunita, nella nuova casa a Palmoli
• Le sorelline di San Cataldo si erano nascoste nel negozio per imitare la challenge vista su Youtube Tutta la notte in un negozio
• Il sito dei Me contro Te è offline perché il duo è accusato di pratiche commerciali «aggressive e ingannevoli» che spingono i bambini agli acquisti
• Il rapporto spesa per pensioni/Pil raggiungerà il picco nel 2041, poi andrà calando
• El Niño, effetto del riscaldamento globale, ha fatto anche cose buone: a causa sua da giugno nell’oceano Atlantico non si è ancora visto un uragano, e il deserto di Atacama è fiorito
• A Gaza dopo tre anni ha riaperto la scuola del patriarcato latino di Gerusalemme, che ospita circa mille alunni, cristiani e musulmani
• Facendo riferimento all’infelice frase di Tajani, Vannacci ha detto che lui le donne le vuole né con la gonna lunga né corta, ma direttamente senza
• Mario Calabresi ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Milano per il centrosinistra
• A diMartedì è andato in onda un videomessaggio di Alessandro Di Battista: sembra stare tutto sommato bene
• A Venezia una donna del posto che stava andando al lavoro è stata scambiata per una borseggiatrice e picchiata dai turisti
• A Marsala un’alunna di terza media si è presentata a scuola armata di coltello. Qui l'articolo su Tp24. 
• A Roma un’educatrice è stata sospesa perché maltrattava fisicamente i bambini
• Il musulmano Pietrangelo Buttafuoco condurrà un programma per la radio della Cei
• Checcho Zalone sta lavorando a un film sul classismo culturale
• Ieri sera in Galleria a Milano si è tenuta una lunga sfilata voluta da Anna Wintour. In prima fila, dove un posto costava 25 mila euro, c’era anche Miuccia Prada, che sempre ieri ha fatto sfilare la nuova collezione del suo marchio: 63 gonne e zero pantaloni
• Sono morti lo scrittore australiano Terry Denton (76 anni) e l’emigrato trentino Vasco Rader (72)

Titoli
Corriere della sera: Stranieri in classe, è tensione
la Repubblica: Meloni sfida Mattarella
La Stampa: Meloni sfida Istat e Mattarella
Il Sole 24 Ore: Deficit 2025 al 3,1%, ora ad alto rischio / le nuove spese per l’energia e la difesa
Il Messaggero: Meloni-Colle, la scuola è un caso
Il Giornale: Scuola e conti, la sfida di Meloni
Avvenire: Minacce di pace
Qn: Tetto agli stranieri in classe / La sfida di Meloni al Colle
Il Fatto: Elezioni senza 1 euro / per riarmo e cantieri
Leggo: «Con l’Iran intesa o li annienterò»
Libero: Ops!
La Verità: Mattarella impose il tetto / per gli stranieri a scuola
Il Mattino: Tra Meloni e il Quirinale / la scuola diventa un caso
il manifesto: Sforo italico
il Quotidiano del Sud: Deficit, Italia rimandata / Ora la manovra è in salita
Domani: Scuola, Meloni attacca Mattarella / Così vuole oscurare il flop sui conti









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