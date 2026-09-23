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Cronaca

» Ambiente
23/09/2026 17:04:00

Sono nate 88 tartarughe Caretta caretta tra Marsala e Petrosino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2026/sono-nate-88-tartarughe-caretta-caretta-tra-marsala-e-petrosino-450.jpg

Ottantotto uova schiuse su 103 e le piccole tartarughe che hanno raggiunto il mare senza bisogno dell'intervento dei volontari. Si è conclusa con successo la nidificazione di Caretta caretta censita lungo il litorale sud tra Marsala e Petrosino, l'unica individuata quest'anno in questo tratto di costa.

 

Il nido era stato censito il 25 luglio, al momento della deposizione delle uova, e successivamente messo in sicurezza dal WWF. La schiusa è avvenuta durante le ore notturne dello scorso fine settimana.

Quando i volontari sono arrivati per il turno di sorveglianza, le tartarughe erano già uscite dal nido. Sulla sabbia erano rimaste le tracce del loro percorso, tutte dirette verso la battigia.

Una circostanza particolare anche perché, secondo quanto riferito dai volontari, in quel momento non c'erano persone sulla spiaggia e le luci dei lidi e delle abitazioni vicine erano spente. Le piccole Caretta caretta hanno così trovato autonomamente la strada verso il mare, senza interferenze.

 

Schiuse 88 uova su 103

L'ispezione successiva del nido, effettuata dal personale autorizzato secondo il protocollo previsto per la raccolta dei dati, ha permesso di verificare il risultato della nidificazione: delle 103 uova deposte, 88 si sono schiuse.

Lo scavo del nido è stato eseguito da Nicola Napolitano e Angela Di Girolamo, del Network Tartarughe del WWF, alla presenza dei funzionari Vitalba Chirco e Vito Angileri dell'U.O. 17 della Regione Siciliana.

Alle attività di sorveglianza hanno partecipato anche i volontari Michele Amato, Maurizio Fedele e Gaspare Paladino. Le operazioni si sono svolte secondo i protocolli previsti dalle disposizioni ministeriali e regionali.









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