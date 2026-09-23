Pantelleria Asinabile, dal 2 al 4 ottobre il festival dedicato all’inclusione e all’Asino Pantesco 

23/09/2026 18:40:00

Tutto pronto per la seconda edizione del Festival Pantelleria Asinabile, in programma dal 2 al 4 ottobre 2026 nell’area del Bunker di Bukkuràm, a Pantelleria. Tre giornate dedicate all’inclusione, alla scoperta del territorio e alla relazione consapevole con gli animali, con l’Asino Pantesco al centro di numerose attività rivolte a bambini, ragazzi, famiglie e adulti.

L’iniziativa è promossa dall’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria insieme al Comune di Pantelleria, al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana, all’Associazione Barbacane, all’Associazione “Asineria Asini di Reggio Emilia” e al Rotary Club, con il coinvolgimento di altre istituzioni, associazioni e operatori economici.

Tre giorni tra natura, animali e inclusione

Il programma propone un calendario articolato di escursioni e trekking, laboratori esperienziali, attività con i cavalli, momenti dedicati alla conoscenza dell’Asino Pantesco, teatro e musica.

Uno degli appuntamenti più attesi sarà quello con Ettore, il primo asinello nato a Pantelleria dopo circa 30 anni. L’incontro è fissato per sabato 3 ottobre alle 9.30 in piazza Cavour. Da qui Ettore sarà accompagnato simbolicamente all’interno del Comune, dove si parlerà della storia dell’Asino Pantesco e delle prospettive per il suo futuro sull’isola.

La novità: il primo bivacco notturno pantesco

Tra le principali novità della seconda edizione c’è il Primo Bivacco Notturno Pantesco, in programma nella serata di venerdì 2 ottobre nell’area del Bunker di Bukkuràm.

L'iniziativa permetterà ai partecipanti di trascorrere una notte in tenda all’interno del Parco, vivendo il territorio anche dopo il tramonto. Sono previste osservazioni astronomiche, una proiezione cinematografica, cena al sacco e momenti di convivialità, fino alla colazione del mattino.

La partecipazione al bivacco è subordinata alla prenotazione obbligatoria, da effettuare entro il 30 settembre 2026 contattando Carmine Acierno al 331 6985797.

L'Area Asinabile al Bunker di Bukkuràm

Per tutta la durata del festival tornerà anche l’Area Asinabile, spazio pensato per avvicinare grandi e piccoli al mondo degli asini attraverso attività educative ed esperienziali.

Gli orari saranno:

Venerdì: dalle 18 alle 22.30

dalle 18 alle 22.30 Sabato: dalle 10 alle 22.30

dalle 10 alle 22.30 Domenica: dalle 10 alle 18

All’interno dell’area saranno organizzati laboratori creativi, letture animate, attività manuali e occasioni di incontro con gli asini, grazie alla collaborazione di diverse associazioni.

Particolarmente dedicato alle famiglie l’appuntamento di domenica dalle 13, quando è previsto il picnic con gli asini. L’organizzazione invita i partecipanti a portare con sé cibo e una coperta per condividere il pranzo all’aperto.

Un festival per conoscere il territorio

Il Festival Pantelleria Asinabile punta così a mettere insieme ambiente, inclusione, cultura e rapporto con gli animali, trasformando il fine settimana in un’occasione per conoscere più da vicino il patrimonio naturale e culturale dell’isola.

Il programma completo degli appuntamenti è disponibile sul sito del Parco Nazionale di Pantelleria: programma completo del Festival Pantelleria Asinabile.



