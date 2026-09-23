Birgi cresce del 30%, ora il restyling. Ombra apre a una candidatura alle Regionali

23/09/2026 06:00:00

Un aeroporto da rinnovare con 13,5 milioni di euro di lavori, una stagione con traffico in crescita del 30% e una possibile candidatura alle prossime elezioni regionali che, questa volta, Salvatore Ombra non esclude. Il presidente di Airgest, società che gestisce l'aeroporto di Trapani-Birgi, interviene a Rmc101 e fa il punto sullo scalo e sul proprio futuro.

Birgi, 13,5 milioni di lavori

Ombra traccia un bilancio positivo della stagione, con una crescita dei passeggeri che, secondo il presidente, si attesta intorno al 30%. A questo traffico si sono aggiunti i voli dirottati da Catania a causa delle emergenze legate all'Etna.

«Nella settimana di Ferragosto abbiamo assistito oltre 25 mila passeggeri per circa 260 movimenti», spiega Ombra. Altri tremila passeggeri e una cinquantina di voli sono stati gestiti in occasione di una successiva emergenza.

Il presidente respinge anche le critiche sull'assistenza fornita ai viaggiatori dei voli dirottati: «Nessun passeggero è stato mai abbandonato». Ombra riconosce i disagi, soprattutto per chi doveva raggiungere Catania, ma sottolinea la necessità di migliorare i collegamenti terrestri: «Vanno migliorate le infrastrutture a terra, l'intermodalità e i collegamenti tra gli aeroporti e le città maggiori».

Intanto Birgi si prepara a un importante restyling. «L'aeroporto è interessato da circa 13 milioni e mezzo di opere», annuncia Ombra. Gli interventi riguarderanno inizialmente il sistema di smistamento bagagli e l'area check-in, per poi estendersi alle altre zone dello scalo.

Regionali, Ombra non chiude la porta

Nell'intervista c'è spazio anche per il futuro politico del presidente di Airgest. Più volte indicato negli anni come possibile candidato, Ombra questa volta non chiude la porta a una candidatura alle elezioni regionali.

«È una riflessione che va fatta più ampia, va fatta con i partiti, con i riferimenti regionali. È chiaro che è una partita importante, mi entusiasma anche questa eventualità».

Nessuna decisione, dunque. Ombra sottolinea che un'eventuale candidatura non dipenderebbe soltanto dalla sua volontà: «Dipende da una storia, da una volontà, dipende dai partiti e quindi bisognerà vedere».

E lascia aperta anche l'altra strada, quella della permanenza alla guida di Airgest: «L'aeroporto per me resta un elemento fondamentale. Lo sto vivendo come se fosse la mia azienda, in termini di impegno e responsabilità». Se gli venisse chiesto di continuare, aggiunge, non lo considererebbe «una sconfitta o una diminuzione».



