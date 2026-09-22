Trapani, alla Prefettura la consegna delle Medaglie d’Onore agli Internati Militari Italiani

22/09/2026 17:30:00

Si è svolta oggi, nel Salone di rappresentanza della Prefettura di Trapani, la cerimonia di consegna delle Medaglie d’Onore conferite ai familiari dei militari italiani deportati o internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto durante la Seconda guerra mondiale.

La cerimonia si è svolta nell’ambito delle iniziative legate alla Giornata degli Internati Militari Italiani, che ricorre il 20 settembre ed è stata istituita con la legge 13 gennaio 2025, n. 6. Presenti le autorità civili, militari e religiose, i cappellani militari della Polizia di Stato, dell’Esercito e dell’Aeronautica, oltre ai rappresentanti delle associazioni patriottiche e combattentistiche e ai familiari degli insigniti.

La storia degli Internati Militari Italiani affonda le sue radici nell’8 settembre 1943.

Dopo l’Armistizio, circa 650 mila militari italiani furono catturati dalle truppe tedesche e deportati nei territori controllati dal Reich. Privati dello status di prigionieri di guerra, furono sottoposti a condizioni di internamento particolarmente dure, tra privazioni, violenze e lavoro forzato.

Di fronte alla possibilità di aderire alla Repubblica Sociale Italiana e continuare la guerra al fianco della Germania nazista, la maggior parte degli internati scelse di non farlo.

Una scelta che comportò la deportazione e condizioni di vita estremamente difficili nei campi tedeschi.

La consegna delle Medaglie d’Onore ha così riportato al centro una pagina della storia italiana che, a distanza di oltre ottant’anni, continua a essere affidata alla memoria delle famiglie.

La Prefettura ha definito la cerimonia un momento di riconoscenza per il sacrificio e la testimonianza di fedeltà ai valori della libertà e della dignità, ma anche un’occasione per trasmettere la memoria storica alle nuove generazioni, affinché queste vicende rimangano parte della coscienza civile del Paese.



